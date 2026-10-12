مهرجان أبوظبي.. الأوركسترا الوطنية تعزف لحن البدايات

تحت شعار «حكمة الثقافة»، أطلق مهرجان أبوظبي رسمياً دورته الـ23، التي تأتي تجسيداً لمبادئ وقِيَم عام الأسرة في الإمارات، وتحتفي بمرور 30 عاماً على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، من خلال برنامج غني ومتنوع من العروض الموسيقية والفنية، يُبرز عمق المشهد الثقافي للدولة وطموحها الفني والتزامها الراسخ بالحوار الثقافي الدولي.

وقدمت الأمسية الافتتاحية للمهرجان، التي حضرها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ثلاثة أعمال موسيقية جمعت بين الدراما والإيقاعات العاطفية الحالمة وثراء الألوان الفولكلورية وروائع الموسيقى الكلاسيكية.

واستهلت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات موسم 2026، بقيادة المايسترو العالمي، فرانسوا لوبيز فيرير، الحائز جائزة السير جورج سولتي لقيادة الأوركسترا لعام 2024، وبمشاركة عازف البيانو ديفيد خريكولي.

وبدأ الحفل بافتتاحية «الفرسان الرشيقة» لفرانز فون سوبيه، بإيقاعاتها المتسارعة وألحانها الحماسية التي منحت الأمسية انطلاقة نابضة بالحيوية، وتلا ذلك «كونشيرتو البيانو رقم 2» لرخمانينوف، الذي قدمه عازف البيانو ديفيد خريكولي، الحائز جوائز دولية عدة، بأداء جمع بين الحس الغنائي المتدفق والبراعة التقنية اللافتة، واختتم البرنامج بالسيمفونية الثامنة لدفورجاك، بما تزخر به من ألحان دافئة وألوان فولكلورية ثرية، لتبلغ الأمسية ذروتها في ختام موسيقي مفعم بالتألق والانسجام.

ولاء للأرض

وقالت مؤسِّس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس المدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «تحتفي الدورة الـ23 من مهرجان أبوظبي، بوطننا دولة الإمارات، لما تتمتع به من صمود، وروح تعايش، ونور، والتزام بالسلام، ويُجسّد مهرجان أبوظبي هذا العام وكلّ عام، انتماءنا وولاءنا لأرضنا المباركة، أرض زايد، بلاد الخير»، وأضافت: «تنعقد دورة مهرجان أبوظبي الـ23 تحت شعار حكمة الثقافة، فمنذ البدايات، اختارت دولتنا هذه الحكمة نهجاً ومساراً، فالثقافة تجمعنا، وتُظهر أننا، رغم اختلافاتنا، واحد، نعيش مصيرنا المشترك، هذا هو جوهر وطننا، وهذه رسالة مهرجان أبوظبي بأن تنضموا إلينا لنحتفل بالإمارات، وبدعوتها لنا لبناء مستقبل جديد معاً، برابط إنسانيتنا المشتركة، وتعاطفنا، وروح التفاهم بيننا، ولنحتفل بأبوظبي، حيث يجتمع نخبة فناني العالم على مسارحنا».

اعتزاز كبير

من جهتها، قالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «يُمثّل افتتاح الأوركسترا الوطنية لمهرجان أبوظبي محطة مهمة، نستقبلها باعتزاز كبير، فالأمر لا يقتصر على المشاركة في المهرجان، بل هو افتتاح للدورة الـ23 وموعد ثقافي رسّخت مكانته مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على مدى 30 عاماً من مسيرتها»، وأضافت: «اجتمع موسيقيّونا في الأمسية مع القائد الضيف فرانسوا لوبيز فيرير والفنان ديفيد خريكولي، وهما من الأسماء العالمية البارزة، في لقاء يجمع نخبة من الموسيقيين ضمن أمسية تعكس الحضور العالمي للأوركسترا والطموح الثقافي لدولة الإمارات».

برنامج ثري

وستتواصل فعاليات مهرجان أبوظبي 2026 حتى 19 ديسمبر المقبل، من خلال برنامج متنوع يجمع فنانين وفِرَقاً عالمية ومواهب إماراتية، في عروض تقام في عدد من أبرز الوجهات والمعالم الثقافية بأبوظبي، وتتضمن أبرز محطات البرنامج مشاركة المؤلف الموسيقي هانز زيمر، الحائز جائزتَي الأوسكار وغرامي، ومغني التينور الفرنسي بنجامين برنهايم، وفرقة الباليه الأميركية، إلى جانب أوركسترا قطر الفلهارمونية التي تقدم أول حفل لها في الإمارات، والعرض العربي الأول لرائعة المسرح الشعري الأدائي «الغرابيا»، كما يشهد البرنامج عروضاً لظافر يوسف وعدد من فناني الحفلات الموسيقية العالميين، إلى جانب موسيقيين إماراتيين، من بينهم إلهام المرزوقي، وفاطمة الهاشمي.

رعاية المواهب

وتبقى رعاية المواهب الإبداعية في صميم رسالة والتزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. وفي هذا الصدد، تتيح دورة مهرجان أبوظبي 2026 للفنانين الشباب والطلبة في دولة الإمارات فرصاً مهمة للتفاعل المباشر مع فنانين عالميين من خلال برامج تعليمية وتدريبية عملية تثري تجاربهم، وتدعم تطوّرهم الفني.

ويقدّم المهرجان بينالي الأطفال، أول بينالي خارجي للأطفال في الشرق الأوسط، والذي تستضيفه حديقة أم الإمارات خلال الفترة من السادس من نوفمبر إلى السادس من ديسمبر المقبلين.

ويقام البينالي احتفاء بعام الأسرة في دولة الإمارات، بالشراكة مع معرض سنغافورة الوطني وحديقة أم الإمارات وسلايل للضيافة، ويجمع المعرض تسعة فنانين إماراتيين وعالميين يقدمون أعمالاً فنية متنوعة، تشمل النحت والمنسوجات والأعمال القائمة على الصوت والضوء، لتتحول الحديقة إلى مساحة تفاعلية تتيح للزوار من مختلف الأعمار استكشاف الفن عبر اللمس والصوت والحركة، إلى جانب جلسات عائلية وورش عمل وأنشطة تفاعلية.

ومن خلال أكاديمية مهرجان أبوظبي التي تم إطلاقها هذا العام، يستفيد الطلبة من مختلف أنحاء دولة الإمارات من برامج تدريبية مكثفة، ودروس متقدمة، وبروفات مفتوحة، إلى جانب فرص للتعلّم والتدريب على أيدي الفنانين العالميين المشاركين في المهرجان. وإضافة إلى هذه البرامج، يتيح برنامج «المهرجان تحت الضوء» لطلبة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية حضور عروض حصرية مخصصة للشباب وبروفات فنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي.

عازفون شباب

ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2026، سيحيي عازفو الآلات الوترية الشباب في أوركسترا مهرجان أبوظبي للشباب حفلاً جماهيرياً خاصاً، في 18 نوفمبر المقبل، يستعرضون خلاله تطورهم الفني وما اكتسبوه من مهارات في العزف الأوركسترالي.

هدى الخميس:

• مهرجان أبوظبي يُجسّد هذا العام، وكلّ عام، انتماءنا وولاءنا لأرضنا المباركة، أرض زايد، بلاد الخير.

علياء القاسمي:

• الأمسية الافتتاحية لـ«المهرجان» عكست الحضور العالمي للأوركسترا، والطموح الثقافي لدولة الإمارات.