أسبوع سباق أبوظبي حتى مطلع ديسمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الأولى من أسبوع سباق أبوظبي، بعد النجاح الذي حققته سلسلة فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، وأسبوع العائلة أبوظبي، وأسبوع الألعاب والتكنولوجيا.

ويستمر أسبوع سباق أبوظبي حتى الأول من ديسمبر المقبل، إذ يقدم للزوار والمقيمين ومحبي «الفورمولا 1»، طوال 11 يوماً، مجموعة من التجارب المميزة، في الفترة التي تسبق حدث سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1». ويشتمل أسبوع سباق أبوظبي على مجموعة من الفعاليات المحلية والعالمية، من بينها أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية وموسيقية، إلى جانب عروض المطاعم في كل أرجاء العاصمة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في الدائرة، علي حسن الشيبة: «يُعد أسبوع سباق أبوظبي امتداداً لسلسلة الفعاليات الناجحة التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي تُعزز دور العاصمة كوجهة رائدة في مجالات الترفيه والتشويق».

ويشهد أسبوع سباق أبوظبي مجموعة من الحفلات الموسيقية والعروض الحية والمهرجانات، التي تعرض مختلف أنواع الموسيقى.