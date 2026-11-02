الصقور تحلّق في العين بموسم حافل بالسباقات

كشف نادي أبوظبي للصقارين عن تفاصيل الجدول الزمني لسباقات الصيد بالصقور في منطقة العين، ضمن الروزنامة الجديدة المعتمدة للموسم الجديد 2026-2027.

وتستضيف منطقة العين هذا الموسم عدداً من المسابقات تبدأ ببطولة العين للهدد في جولتها التمهيدية، خلال الفترة من 17 إلى 26 الجاري، تعقبها الجولة الختامية على مدار 14 و15 ديسمبر المقبل.

وستُقام بطولة العين للصيد بالصقور (التلواح) من الخامس إلى 17 ديسمبر المقبل، ثم دوري الإمارات للصيد بالصقور في الثالث والرابع والتاسع من ديسمبر المقبل، ومسابقة الصيد بالصقور للناشئين خلال أيام السبت والأحد من التاسع إلى 31 يناير المقبل.

وأوضح النادي أن مسابقة الصيد بالصقور للناشئين ستُقام في أربعة ميادين بمنطقة العين، ابتداءً من مسابقة الهدد في التاسع من يناير المقبل، تعقبها مسابقة التلواح في اليوم التالي بمناطق الهير والشويب والفقع، بجانب مسابقتي الهدد والتلواح، على مدار 16 و17 يناير، في مناطق سويحان والساد ورماح.

وستنظم بطولتا الهدد والتلواح في منطقتي القوع والوقن في 23 و24 يناير، وصولاً إلى تنظيم الفعاليات نفسها في مدينة العين على مدار 30 و31 يناير.

وعبر النادي عن ترحيبه بتنظيم الفعاليات والسباقات الجديدة في منطقة العين، نظراً لبيئتها الأصيلة لموروث الصقارة، والاهتمام الكبير الذي تحظى به الفعاليات المختلفة من جميع الأوساط، والاهتمام المجتمعي برياضة الصيد بالصقور، والحرص على متابعة الفعاليات المختلفة.

وأكد أن هناك خطة تستهدف استقطاب طلاب المدارس لتعريفهم بالصقارة وموروثها الوطني وأدواتها التقليدية، وأنواع الصقور في الدولة، وأسس العناية بها، وتنظيم الورش التفاعلية، إلى جانب أنشطة تطبيقية في بيئة صحراوية، ورحلات ميدانية.

• 17 نوفمبر الجاري تبدأ بطولة العين للهدد في جولتها التمهيدية.