رامي مالك: لن ألعب دور إرهابي عربي

المصدر: لندن - د.ب.أ

كشف الممثل الأميركي ذو الأصول المصرية، رامي مالك، أنه احتاج إلى الحصول على تأكيدات بأن الدور الذي سيلعبه في فيلم جيمس بوند المقبل «لن يكون مرتبطاً بـ(عمل إرهابي)».

وأكد مالك، الذي حصل على جائزة أوسكار، أنه استغرق وقتاً في التفكير لقبول دوره الجديد، ولن يقبل بأن يلعب دور إرهابي عربي.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية، عن مالك (‏38 عاماً)،‏‏‏ القول إنه كان في حاجة إلى الحصول على تأكيدات من المخرج الأميركي، كاري فوكوناجا، بأن دوره لن يكون شخصية إرهابي يتحدث اللغة العربية.

وأضاف «قلت له لا يمكننا أن نربط الشخصية بأي عمل إرهابي يعكس أيديولوجية أو ديانة، هذا أمر لا أحبه، لذلك إذا كنت اخترتني لهذا السبب فأنا منسحب».

وأكمل «بدا من الواضح أن هذه ليست رؤية المخرج، لذلك فإن الشخصية التي سألعبها هي لإرهابي من نوع مختلف». ويلعب مالك دور الشرير الرئيس في فيلم بوند الجديد، الذي يعود من خلاله دانيال كريغ لتجسيد شخصية العميل 007. وقال «في الماضي، كان منتجو هوليوود يقولون حسناً، إنه يبدو إرهابياً مقبولاً، ولكن بعدما لعبت دور الانتحاري قلت لنفسي، هذا ليس ما أريده».