«أصوات لم تدفن».. أفضل عرض في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

اختتم مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة فعاليات الدورة الـ13 بعد أيام شهدت عروضاً مسرحية وتجارب إخراجية وفنية قدمتها مجموعة من المواهب الشابة، في إطار توجه المهرجان إلى اكتشاف الطاقات المسرحية الجديدة وإتاحة المجال أمامها لتطوير تجاربها والاحتكاك بخبرات عربية.

وحصدت مسرحية «أصوات لم تدفن» من إخراج حميد محمد عبدالله، جائزتي أفضل عرض وأفضل إخراج، لتتصدر قائمة الأعمال الفائزة في الدورة، فيما ذهبت جائزة أفضل سينوغرافيا إلى مسرحية «عبور» من إخراج جاسم سامي غريب، وحصلت مسرحية «رادا» للمخرجة وعد طارق على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفي جوائز التمثيل، توزعت جائزة أفضل ممثل بين ثلاثة فنانين، هم ياسين الدليمي عن دوره في «أصوات لم تدفن»، وبدر أحمد أحمد عن دوره في «رادا»، ومحمد المنصوري عن دوره في «الخطوبة».

كما منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثلة لثلاث فنانات، هن هدى السمنودي عن دورها في «الخطوبة»، وإكرام بشلاح عن «أصابع ترى النور»، وإيناس عزت عن دورها في «أصوات لم تدفن».

وتولت تحكيم عروض الدورة لجنة برئاسة الفنان الإماراتي حسن رجب، وعضوية الفنان المغربي محمد الرميشي، والفنانة الأردنية رانيا خلايلة، والفنانة المصرية دينا بدر، والفنان التونسي طاهر بن عربي.

وانطلقت الدورة الـ13 في 25 سبتمبر الماضي، بمشاركة 16 عرضاً مسرحياً اختيرت من بين 34 عرضاً تقدمت للمنافسة، بما أتاح للمهرجان تقديم طيف متنوع من التجارب المسرحية القصيرة.

وضمن برنامجه المصاحب، نظم المهرجان ملتقى فكرياً بعنوان «المسرح العالمي ودوره في تطوير المواهب الإخراجية»، وكرم المهرجان الفنان ناجي جمعة بوصفه «شخصية المهرجان»، تقديراً لمسيرته وتجربته المسرحية.