«بينالي القاهرة» يعود بعد 8 سنوات من الغياب

المصدر: القاهرة - رويترز

أطلقت مصر، أول من أمس، الدورة الـ13 من بينالي القاهرة الدولي، بمشاركة 78 فناناً من 52 دولة، وذلك بعد توقف دام ثماني سنوات للحدث الفني البارز.

ويقدم البينالي، الذي انطلقت أولى دوراته في 1984، وتوقف في 2010، الفنون التشكيلية بمختلف صورها من لوحات ومنحوتات ووسائط سمعية وبصرية وأعمال تركيبية.

وتقام الدورة الجديدة تحت شعار «نحو الشرق»، وتستمر حتى الثامن من أغسطس في قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث بساحة الأوبرا، وكذلك مجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك.

وحرص عدد كبير من الفنانين العرب والدبلوماسيين الأجانب والوزراء المصريين الحاليين والسابقين على حضور الافتتاح، من بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.

وتشارك في البينالي 12 دولة عربية، من بينها: الإمارات وتونس والمغرب والأردن ولبنان والسعودية والكويت والعراق وسورية.

ومن مصر يشارك سبعة فنانين هم: أحمد البدري وأحمد قاسم وحازم المستكاوي ورضا عبدالرحمن وعصام درويش ومروة عادل ويوسف نبيل.

وفي مؤتمر صحافي أقيم في اليوم السابق للافتتاح، قال قوميسير عام البينالي، إيهاب اللبان: «اليوم يعود البينالي في صورة هي الأجدد والأجرأ، نسعى ونصبو في تلك الدورة إلى أن نتفوق على أنفسنا، ونعد المبدعات والمبدعين في تلك الدورة أن يصبح بينالي القاهرة الدولي حدثاً من الفنان وللفنان وحول الفنان».

وأضاف أنه «رفعت القيمة المالية للجوائز في الدورة الجديدة لتصل إلى مليون جنيه (60 ألف دولار) منها 250 ألف جنيه لجائزة النيل الكبرى، وخمس جوائز قيمة كل منها 150 ألف جنيه».

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة النمساوية فليسيتاس تون - هونشتاين، وعضوية الفرنسية كاترين دافيد، والأميركية إميليا جونز، والإسبانية تيريسا جرانداس، والفرنسية أنابيل تينيز.

78

فناناً من 52 دولة

يشاركون في البينالي.