افتتاح مبنى أرشيف ومقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون

افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون، أمس، مبنى الأرشيف والمقتنيات الجديد، بحضور سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة المؤسسة، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مديرة المؤسسة.

ويمتدّ مبنى الأرشيف والمقتنيات على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربّع، وصُمّم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لمقتنيات المؤسسة، من خلال توفير الظروف الملائمة للعناية بها وحفظها على المدى الطويل، إذ تشمل هذه المقتنيات اللوحات والمنحوتات والأعمال التركيبية والأعمال متعدّدة الوسائط والأعمال الفوتوغرافية والمواد السمعية البصرية والوثائق الأرشيفية.

حضر الافتتاح عدد من رؤساء المؤسسات والدوائر الحكومية، ويُعدّ المبنى الذي صمّمه فريق المؤسسة «آية آزاد وماريا قلعجي»، بالتعاون مع «استوديو سبيس كونتينيوم للتصميم»، فضاءً لاكتشاف الأعمال الفنية وإعادة مقاربتها وتأويلها، ومكاناً لصونها، مبشّراً على الدوام بآفاق جديدة تدعو إلى الاطّلاع والتفاعل، حيث تشكّلت النواة الأولى لهذه المجموعة الواسعة من أعمالٍ اقتنتها المؤسسة وأخرى كلّفت الفنانين بإنتاجها لبينالي الشارقة ولسائر مشاريعها وبرامجها، وغدت منذ ذلك الحين واحدةً من أبرز المقتنيات الفنية، مسهمةً في إثراء تجارب الجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال صون الأعمال، وإجراء البحوث الأكاديمية، وتنظيم معارض متعاقبة لأبرز إنتاجات الفن الحديث والمعاصر.

وإلى جانب الأعمال الفنية، يحتضن المبنى أرشيفاً متنامياً يضمّ مواد تتصل بالفنانين والمعارض والفعاليات والأمكنة التي أسهمت في تشكيل المقتنيات وبينالي الشارقة والمؤسسة، حيث تُحفظ هذه المواد في مساحات خاصة، وتتنوّع بين رسوم تخطيطية شخصية ووثائق تحضيرية ومطبوعات فنية ومواد أُنتجت لمعارض بعينها. يضمّ الأرشيف أيضاً رسوماً معمارية ومخطّطات بلدية لمبانٍ ومواقع سبق للمؤسسة ترميمها أو تفعيلها، إلى جانب أشياء عُثر عليها في سياق مشاريعها الجارية لإعادة توظيف المباني.

ويفتح مبنى الأرشيف والمقتنيات أبوابه أمام الجمهور والباحثين والمتخصّصين، ليتيح لهم الاطّلاع عن قرب على جوانب قلّما تُرى، فحياة الأعمال الفنية والمواد الأرشيفية لا تقتصر على لحظة إنتاجها أو عرضها، بل تمتدّ داخل المقتنيات التي تحتضنها، وتتشكّل عبر طرق التعامل معها ودراستها وتوثيقها والعناية بها، ومن خلال الكشف عن هذه الجوانب، يعيد المبنى النظر في الحدود المألوفة بين العرض والتخزين، وبين ما يُقدَّم للجمهور وما يجري خلف الكواليس من عناية بالمقتنيات، مقدّماً منظوراً آخر لفهم الأعمال الفنية والمواد الأرشيفية.

وفي هذا السياق، يشكّل المبنى أيضاً فضاء عمل للمتخصّصين في الأرشفة والحفظ وغيرهم من أعضاء فريق المؤسسة، كما يتيح للزوّار التشاور مع هؤلاء المتخصّصين أو معاينة بعض القطع تحت إشرافهم، فيما توفّر الورش والجولات الإرشادية والزيارات البحثية واستبدال الأعمال المعروضة في مساحاته باستمرار، فرصاً للتفاعل المباشر مع الأعمال.