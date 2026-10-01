الجناح الوطني يختار داليا حماتي قيّمة فنية في بينالي البندقية 2027

اختار الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، المهندسة المعمارية والباحثة داليا حماتي قيّمة فنية لمشاركة الدولة في الدورة الـ20 من معرض العمارة الدولي - بينالي البندقية 2027، التي تقام من الثامن من مايو إلى 21 نوفمبر المقبلين.

وتتناول أبحاث المهندسة داليا، التي سيتم تطويرها بالتعاون مع باحثين وممارسين مقيمين في الدولة، العلاقة بين العمارة والمناخ واستدامة الموارد، ودور التصميم في التعامل مع ندرة المياه، على أن تُعرض نتائجها في البندقية مصحوبة بإصدار خاص يوثق المشروع.

وجاء اختيار داليا حماتي عبر دعوة مفتوحة أطلقها الجناح الوطني لدولة الإمارات، وهي الرابعة من نوعها، لاستقطاب مقترحات من المهندسين المعماريين والمصممين والفنانين والمؤرخين والباحثين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بهدف تقديم رؤى جديدة حول العمارة والبيئة العمرانية، وإبراز قصص وتجارب من دولة الإمارات لم تحظَ بالضوء الكافي.

وأكد الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، التزام الوزارة بدعم المهندسين المعماريين والمصممين والباحثين في الإمارات، وتعزيز إسهاماتهم في الحوارات العالمية انطلاقاً من السياق المحلي والإقليمي. وقال إن عمل داليا حماتي يتميز بأهميته وعمقه الفكري وارتباطه الوثيق بالإمارات، مشيراً إلى أن المعرض يجسد روح الابتكار والإبداع في الدولة.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، أنجيلا مجلي، إن المؤسسة، بصفتها المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات، تواصل دعم منظومة الإبداع والثقافة وتوفير منصة للأفكار والحوارات التي تربط الرؤى المحلية بالسياقات العالمية.

وأضافت أن المشروع يتناول علاقة الإمارات بالماء والمناخ وما يرتبط بها من تساؤلات ذات أبعاد محلية وعالمية، بما يسهم في توسيع الحوار حول المستقبل البيئي المشترك.

من ناحيتها، أعربت داليا حماتي عن اعتزازها باختيارها قيّمة فنية للمعرض، مؤكدة أن المشروع ينطلق من فهم عميق لعلاقة دولة الإمارات بالمياه والمناخ والبيئة العمرانية، بينما قالت مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات، ليلى بن بريك، إن مقترح داليا حماتي تميز بمزجه بين التاريخ المعماري والبحوث البيئية والابتكار في التصميم.

يشار إلى أن داليا حماتي مهندسة معمارية مسجلة في ولاية نيويورك وأستاذة مساعدة في كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأميركية في الشارقة، وتركز أعمالها على أطر العمارة المستدامة المرتبطة بالبيئة المحلية ودور العمارة في دعم النظم البيئية.