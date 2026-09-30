«دبي للثقافة» تطلق «خريطة الفن» الـ 32

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) النسخة الـ32 من «خريطة الفن»، التي تعد بالتعاون مع استوديو «ذا جام جار»، بهدف تسليط الضوء على حيوية المشهد الثقافي المحلي، وما يشهده من حراك متواصل. ويأتي الإصدار الجديد في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة، ودعم أصحاب المواهب والمبدعين ورواد الأعمال، وتعزيز حضورهم وإسهاماتهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يرسخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً ومحركاً للاقتصاد الإبداعي.

ويتضمن العدد الجديد دليلاً شاملاً لأبرز الفعاليات والمهرجانات والمعارض والمبادرات الثقافية والفنية التي تشهدها دبي والإمارات من سبتمبر الجاري وحتى ديسمبر المقبل، وفي مقدمتها الدورة الـ12 من «أسبوع دبي للتصميم»، التي ستنظم في حي دبي للتصميم، خلال نوفمبر المقبل، إذ يستكشف أثر الحدث في المشهد الإبداعي من خلال حوار مع مديرة أسبوع دبي للتصميم، ناتاشا كاريلا، كما يخصص مساحة للنسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (ISEA2026) التي تستضيفها دبي من السادس وحتى 15 نوفمبر المقبل تحت شعار «إلياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بمشاركة أكثر من 500 فنان وباحث ومبتكر وممارس من حول العالم، ضمن برنامج يمتد إلى عدد من المواقع الثقافية والفضاءات العامة في المدينة، ويجمع بين المعارض والعروض الأدائية وورش العمل والأبحاث والجلسات المتخصصة.

ويتوقف الإصدار عند عدد من التجارب الفنية والثقافية البارزة، من بينها معرض «النظام العالمي لتحديد المواقع» في مركز جميل للفنون، ويتناول عبر المعرض الجماعي «وشوشة»، وحواراً مع القيّمة الفنية بانة قطان مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، كما يرصد مجموعة من الممارسات الإبداعية المعاصرة، مسلطاً الضوء على تجربة كل من الفنانات منى الخاجة، إحدى رائدات الحداثة التشكيلية في الدولة، ومنى عياش، والشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤسِّسة شركة «أناسي للإعلام»، إلى جانب حوار يتناول المسيرة المهنية للقيّمة الفنية علياء الشامسي.

ويستعرض العدد كذلك أبرز الفعاليات التي تنظمها «دبي للثقافة» خلال الموسم، ومنها «أيام الصُنّاع» التي أقيمت 19 و20 الجاري في السركال أفينيو، وجمعت الصُنّاع والمبدعين ضمن برنامج من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، إلى جانب النسخة الرابعة من «منتدى القوز لريادة الأعمال الإبداعية» التي ستنظمها الهيئة خلال 30 و31 أكتوبر المقبل، بهدف منح رواد الأعمال المبدعين مساحة للتعلم وتبادل الخبرات وبناء العلاقات، فضلاً عن «مسابقة القوز للريادة الإبداعية». وتشمل الأجندة أيضاً معرض «فنون العالم دبي»، ومجموعة من البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة التي تمتد حتى ديسمبر المقبل.

ويفتح العدد نافذة واسعة على المشهد الفني في أبوظبي، الذي يستقطب اهتمام المجتمع الفني العالمي، إذ يسلط الضوء على افتتاح متحف «غوغنهايم أبوظبي» 11 ديسمبر المقبل، إلى جانب النسخة الأولى من معرض «فريز أبوظبي»، والدورة الثانية من «نوماد أبوظبي» و«بينالي أبوظبي للفن العام»، إضافة إلى «القمة الثقافية أبوظبي» والدورة الـ23 من «مهرجان أبوظبي»، التي تتضمن أول بينالي مخصص للأطفال في العالم العربي. كما يحتفي قسم «أهم الإنجازات» بمرور 30 عاماً على مسيرة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من خلال حوار مع مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى الخميس كانو.

ويتناول الإصدار النسخة الثالثة من «ترينالي الشارقة للعمارة»، التي تقام تحت عنوان «العمارة بشكل مختلف: بناء بنية مدنية لمستقبل جماعي»، وما تتضمنه من حوارات وأنشطة تمتد عبر المدينة وتستكشف دور العمارة في تشكيل فضاءات مدنية جديدة.

نسيج المدينة الثقافي

يحمل غلاف النسخة الـ32 من «خريطة الفن» توقيع المصمم الإماراتي جاسم النقبي، مؤسس «استوديو تقسيم»، الذي استلهم تصميمه من تقاليد النسيج الإماراتية بوصفها استعارة للمشهد الإبداعي المتجدد في دبي، إذ يمثل كل فنان ومؤسسة وفرد في المجتمع الإبداعي خيطاً يضيف إلى نسيج المدينة الثقافي. ويأتي التصميم بالتزامن مع «يوم المرأة الإماراتية» الذي يستمر على مدى شهر كامل، مستحضراً دور النساء في نقل الحرف والتقاليد والمعارف بين الأجيال، وما تحمله هذه التفاصيل من دلالات ترتبط بالهوية والحرفة والذاكرة الثقافية.

• الإصدار يسهم في ترسيخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً ومحركاً للاقتصاد الإبداعي.