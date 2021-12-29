200 طير تدشن انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت صباح أمس منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، بمشاركة أكثر من 200 طير في أشواط جير شاهين لفئة العامة مُلاك.

وشهدت الانطلاقة في الفترة الصباحية منافسة قوية في أشواط جير شاهين العامة مُلاك، وكسب ناصر بطحان المنصوري المركز الأول في شوط الرمز فرخ، بواسطة الصقر «بطاش» بزمن 16.6 ثانية، ثم ثاني عبدالله الفلاسي بالطير «تي 47» بزمن 18.6 ثانية، وبالمركز الثالث خليفة سلطان الحافري بالطير «كيه 1» بزمن 18.6 ثانية.

وفي شوط الرمز جرناس، فاز بالمركز الأول راشد سعيد المنصوري، بالطير «جيفار» بزمن 17.6 ثانية، وجاء ثانياً أحمد المرر بالطير «سويد» بزمن 17.7 ثانية، وثالثاً عبدالله راشد المنصوري بالطير «إس 7» بزمن 18 ثانية.

وفي الشوط الرئيسي فرخ، حقق المركز الأول بطي جمعة القبيسي، بالطير «إف 69» بزمن 17.9 ثانية، يليه عبدالله راشد المنصوري بالطير «007» بزمن 18 ثانية، وثالثاً عبيد سعيد المزروعي بالطير «الطواش» بزمن 18.1 ثانية.

ومن المقرر أن تتواصل اليوم منافسات العامة مُلاك، بإقامة أشواط جير تبع، المخصصة للمركز فرخ وجرناس، والرئيسي فرخ وجرناس والشوط النقدي فرخ.

وجذبت بعض أسماء الصقور التي أطلقها عليها الصقارون الأنظار، كونها تحمل أسماء شخصيات معروفة أو تقليعات، منها على سبيل المثال في اليوم الأول للمنافسات، الطير «جيمس بوند» لمالكه مبارك سالك المرر في الشوط الرئيس الفرخ جير شاهين، وشهد الشوط نفسه حضور شخصية الأفلام السينمائية، ولكن هذه المرة بالطير «007»، وهو الرمز المعروف لشخصية جيمس بوند السينمائية، لمالكه عبدالله راشد المنصوري الذي حقق بواسطته المركز الثاني في هذا الشوط.

كما تواجد الطير «ترند» لمالكه محمد مبارك الهاجري في الشوط نفسه، والطير «زورو» لمالكه عبيد سعيد المزروعي في شوط الرمز جرناس.

• أسماء الصقور جذبت الأنظار، كونها تحمل أسماء شخصيات معروفة أو تقليعات.

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