مزاينة سويحان تتوّج «الأصايل»

شهدت منافسات «مزاينة سويحان» في مهرجان الظفرة، مساء أول من أمس، تتويج 14 مالك إبل أصيلة في منافسات سن اللقايا للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، وخُصص لها 135 جائزة، في منصة مزاينة الإبل في مدينة سويحان بمنطقة العين.

وسجلت منافسات شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات، ذهاب المركز الأول إلى «منحاف» لمالكها الشيخ زايد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وفي المركز الثاني «شهد» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث «درة» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وكان المركز الرابع من نصيب «هدلا» لمالكها الشيخ محمد حسن عبدالرحمن العبدالله آل ثاني، وحلت خامساً «ذوق» لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني.

وتواصلت منافسات المحليات لأبناء القبائل، حيث أسفر شوط الشراكة عن فوز «المايدية» لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، وفي شوط شرايا (1) تقدمت «سمو» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني للمركز الأول، وكان المركز الأول في شوط شرايا (2) من نصيب «سمحة» لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، وفي شوط إنتاج (1) حصدت المركز الأول «جواهر» لمالكها علي صالح جابر صالح القمدة العامري، وكان المركز الأول من نصيب «الشايبة» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري في شوط إنتاج (2).