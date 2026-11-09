جزيرة برتغالية تطفئ شوارعها خمسة أيام في السنة فما هو السبب ؟

في كل خريف، تُطفئ جزيرة كورفو البرتغالية الصغيرة، الواقعة في أرخبيل الأزور، أضواء شوارعها لخمس ليالٍ لمساعدة صغار الطيور البحرية على الوصول إلى المحيط. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من التلوث الضوئي خلال إحدى أكثر اللحظات حساسية في حياة هذه الطيور: أول رحلة طيران للفراخ من العش إلى البحر.

وأبطال هذه القصة وفقا لموقع "دياريو" هي طيور القطرس الأطلسي (Calonectris borealis)، وهي طيور بحرية تقضي حوالي ثلاثة أشهر في أعشاشها قبل أن تُحلّق لأول مرة. وعندما تحين تلك اللحظة، التي تحدث بين أكتوبر ونوفمبر، تُغادر أعشاشها ليلاً، لكن أضواء الشوارع والمباني قد تُضلّلها وتجذبها نحو المناطق المأهولة.

وبحسب النتائج الأولية للمراقبة التي أجراها مشروع EELabs والجمعية البرتغالية لدراسة الطيور (SPEA) في جزيرة كورفو، فإن 85% من حالات سقوط الطيور الصغيرة التي تضل طريقها تحدث تحديدًا عند إضاءة مصابيح الشوارع.

ينتهي المطاف ببعض هذه الطيور بالاصطدام بالمباني أو الهبوط على الطرق، حيث تواجه مخاطر مثل السيارات المارة والحيوانات المفترسة والجفاف. علاوة على ذلك، بمجرد وصولها إلى الأرض، تكافح هذه الطيور غير المتمرسة للطيران مجددًا، ولذلك فهي بحاجة إلى المساعدة.

وللوقاية من هذه الحوادث، تُنفذ جزيرة كورفو منذ سنوات مبادرةً تتمثل في إطفاء مصابيح الشوارع لخمس ليالٍ متتالية في فصل الخريف، بالتزامن مع فترة مغادرة الطيور الصغيرة لأعشاشها. وتوضح الجمعية البرتغالية لدراسة الطيور (SPEA) على موقعها الإلكتروني: "تُنفذ هذه الإجراءات خلال فترة التفقيس، بدءًا من الساعة التاسعة مساءً".

ولا يُستثنى سكان الجزيرة خلال هذه الليالي الخمس، إذ يشاركون بنشاط في جهود المراقبة والإنقاذ لهذه الطيور. فخلال أيام انقطاع التيار الكهربائي، يجوبون الشوارع بحثًا عن الطيور التي سقطت على الأرض، وعندما يعثرون على أحدها، يلتقطونه بعناية ويضعونه في صندوق من الكرتون. وفي اليوم التالي، يطلقونه في مكان آمن قرب المحيط ليكمل رحلته.

وتُعدّ مبادرة كورفو، التي انطلقت عام 2017، جزءًا من جهد أوسع نطاقًا للحفاظ على البيئة في جميع أنحاء أرخبيل جزر الأزور. وهي حملة "أنقذوا طائر القطرس " (SOS Cagarro)، التي أطلقتها الحكومة الإقليمية عام 1995 لحماية فراخ طائر القطرس كوري. وتشير الحملة إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 30 ألف فرخ من هذه الطيور في الجزر منذ عام 2015.