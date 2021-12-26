القرية العالمية تستقبل جمهورها بـ 200 عرض ثقافي وترفيهي يومياً

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

تستقبل القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى والأبرز للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، زوّارها يومياً من جميع الجنسيات، في موسمها الـ26 بأكثر من 200 عرض ترفيهي وثقافي.

وتحظى القرية العالمية بمكانة خاصة في قلوب الضيوف والعائلات من أنحاء المنطقة، حيث تستقبلهم بحفاوة خلال الموسم الـ26 متألقة بأجنحتها البالغ عددها 26 جناحاً متنوّعاً، تمثل 80 ثقافة حول العالم.

ويعد المتنزه ضيوفه بموسم حافل بالمفآجات والأنشطة الفريدة، مع الجولات والألعاب الترفيهية الفريدة في منطقة الكرنفال، التي تقدم تجارب جديدة تم إضافتها هذا الموسم لعشاق المغامرات، إلى جانب التجارب التعليمية والترفيهية عبر الوجهات الترفيهية المتعددة على امتداد الموسم. وتعتبر القرية العالمية إحدى أهم المحطات لجميع الباحثين عن قضاء أجمل الأوقات والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء.

ودعت إدارة القرية العالمية الجميع إلى الاستمتاع في قلب عالم الروائع بكل ما هو جديد ومميّز، مؤكدة حرصها الشديد في كل موسم على مراجعة جميع المقترحات التي تصلها من قبل الضيوف، والشركاء وتحليل تلك المعلومات والاستفادة منها في تعزيز البنية التحتية والارتقاء بتجربة ضيوف القرية العالمية إلى مستويات وآفاق جديدة، كما تحرص أيضاً عاماً بعد عام على تطوير المعايير المتينة التي تضعها، والاهتمام بزيادة عدد الضيوف إلى الوجهة، وتسخير الذكاء الاصطناعي في الإدارة والبحوث، ما يسهم في نمو علامتنا التجارية عالمياً.

ولفتت القرية إلى أنها قامت بالتعاون مع شركائها من مختلف أقطار العالم لإثراء تجارب التسوّق والطعام التي تقدمها القرية العالمية، وعروض الترفيه التي تقدمها خلال الموسم، الذي يشهد تعاوننا مع مجموعة من أهم العلامات التجارية العالمية، لتقديم أول وجهة مغامرات ترفيهية لشخصية «بيتر رابيت» في العالم، وإضافة مسرح متحرك رباعي الأبعاد لتجارب متحف ريبليز (صدّق أو لا تصدّق)، كما يعد هذا الموسم أحد أضخم المواسم في تاريخها من حيث المحتوى المتميّز والمفاهيم الخلاقة التي سنبني عليها نجاحات جديدة ونضمن نمو أكبر في المستقبل.

وأثبتت القرية العالمية إمكاناتها وهويتها علامة رائدة إماراتية المنشأ والروح، وأسهمت بشكل مؤثر في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة في هذه السنة، التي تحتفل فيها الدولة بعامها الـ50 واليوبيل الذهبي لقيام اتحادها.

وحرصت القرية العالمية على تعزيز الخطة الاستيعابية لزيادة عدد الضيوف المتوقع في هذا الموسم عن طريق إضافة مساحات تزيد على 2500 متر مربع من الممرات والشوارع، وزيادة مناطق الجلوس، والعديد من الأماكن المخصصة للاستمتاع بتناول الطعام مع كثير من الإضافات والمعالم، التي ستشكل محطات تصوير رائعة للضيوف.

وقام فريق إدارة الترفيه في الوجهة بإضافة ما يزيد على 15 عرضاً مسرحياً جديداً ضمن أجندة العروض الترفيهية، إضافة إلى ابتكار أول عرض شيّق يضم مجازفات مائية في المنطقة تحت شعار «العرض الشيق أبطال المرفأ».

وترحّب الوجهة هذا الموسم بانضمام شركائها وأصحاب المشروعات فيها، الذين يمثلون ما لا يقل عن 80 ثقافة من حول العالم، وتتألق الأجنحة البالغ عددها 26 جناحاً هذا الموسم بواجهات جديدة وأجواء تنبض بالحياة ضمن عروضها الثقافية، مع استضافة جناح العراق الجديد كلياً. وسيكون الضيوف على موعد لاكتشاف أكثر تجارب التسوّق روعةً، من خلال ما يزيد على 3500 منفذ بيع من المحال التجارية.

وعادت منطقة الألعاب «كرنفال» هذا الموسم بحُلة جديدة مليئة بالألوان المرحة، وتقدّم ما يزيد على 170 من الجولات الترفيهية، والألعاب والإضافات الشيّقة التي تناسب جميع أفراد العائلة. وستأخذ كرنفال الضيوف في رحلة مليئة بالتشويق اللامحدود ابتداءً من جولاتها المثيرة التي تتحدى الجاذبية والسرعة، ووصولاً إلى المناطق التي يعشقها الأطفال، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لهم.

ومن أحدث الإضافات هذا الموسم خيمة «آريبيان نايتس» المخصصة لقلاع القفز، التي ستكون الوجهة المثالية لإطلاق العنان للضيوف الصغار حتى يفرغوا طاقاتهم ويقضون أروع الأوقات.

ويقدم الموسم الـ26 للقرية العالمية للضيوف فرصة تجربة أطيب المأكولات وأكثر الأطباق ندرة من جميع قارات العالم، وسيحظى الضيوف على فرصة الاختيار من بين أكثر من 200 مطعم ومقهى وكشك للمأكولات الشعبية الأكثر شهرة في المنطقة. وإلى جانب الوجهات المفضلة لدى الضيوف لتناول أشهى الأطباق مثل «فييستا ستريت» وشارع السعادة، تقدم القرية العالمية هذا الموسم بحيرة جديدة في منطقة «أفينيو الألعاب النارية» تضم العديد من مناطق الجلوس مع كثير من خيارات المأكولات الشعبية.

وتطرح القرية العالمية هذا الموسم «سوق القطارات»، المستوحى من سوق المظلات الشهير عالمياً في تايلاند، ليكون الوجهة الأمثل للضيوف من عشاق الحلويات، ويقدم لهم السوق 14 عربة وأكثر من 30 منفذاً لبيع أضخم تشكيلة من الحلويات والبوظة والمعجنات والمشروبات من حول قارة آسيا والعالم.

ويتألق السوق العائم هذا الموسم بموقعه الجديد في بحيرة التنين في إطلالته الخلّابة على عروض النافورة التي تتميز بمجسّم ضخم للتنين الأسطوري في وسطها، الذي يصل طوله إلى 20 متراً. ويمكن لزوّار السوق العائم الاستمتاع بتذوق نكهات الوصفات التايلاندية الأصيلة، والكورية اللذيذة، والمشاوي الشرق آسيوية الحريفة، والمأكولات البحرية الآسيوية، ونكهات ميانمار، إضافةً إلى المقبلات والحلويات من الفلبين وإندونيسيا.

وعمل فريق إدارة الترفيه في القرية العالمية هذا الموسم على ابتكار أجندة مليئة بعروض رائعة لتسعد الضيوف بذكريات لا تُنسى. وسيكون ضيوف الموسم الـ26 على موعد مع أروع الأوقات أثناء الاستمتاع بمشاهدة ما يزيد على 200 عرض يومي يقدمها أكثر من 400 من العارضين من حول العالم.

وتم تعزيز المسرح الرئيس بأحدث المؤثرات البصرية والسمعية لتقديم تجربة ترفيهية للعروض التي تم إنتاجها حديثاً بدعم من فريق إدارة الترفيه في القرية العالمية مثل عرض «هير كامز ذا بووم!» الذي يقدمه فريق «آربان كرو»، وعرض «خفايا الظلام»، و«سلام»، و«سكاتي تشاباتي» و«مهرجون النجدة» و«أبسولوت بوليوود: الجزء 2».

ولزيادة جرعة الترفيه، تستضيف القرية العالمية باقة من أكثر العروض المتجوّلة تميزاً في تاريخها تضم «القراصنة الخطرون»، و«أعمدة الإنارة الحيّة» و«أطول رجل عجوز» و«العرض النظيف للغاية» و«سيارة الأغاني» و«روبو إكس إكس إل» و«والهدية الهاربة» و«مبارزة الفرسان» و«درّاجة الفقاعات الرائعة» و«الشجرة الحيّة» و«سيارة المهرجون» و«خبز الزنجبيل الهارب» و«الكثير من البيتزا» و«الصاروخ القديم» و«المهرجون الطوال على الدرّاجات».

إجراءات احترازية بتقدير عالمي

تفخر القرية العالمية بكونها المتنزه الترفيهي الوحيد على مستوى العالم، الحاصل على تقدير «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني، ما يعكس تفاني الوجهة في حرصها على سلامة وراحة الضيوف. وتستمر الوجهة الرائدة بالعمل عن قرب والتنسيق مع جميع الهيئات المحلية والعالمية، لترفع سقف المعايير العالمية في القطاع إلى آفاق جديدة.

تجارب رقمية متميزة

أعلنت القرية العالمية عن أسعار تذاكر الدخول، في ظل استراتيجيتها الموجّهة نحو التحوّل الرقمي. وسيبقى سعر تذاكر الدخول إلى القرية العالمية 15 درهماً عند شرائها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مقابل 20 درهماً في حال الشراء عند البوابات، لتشجيع الضيوف على الاستفادة من المميزات والتسهيلات العديدة التي يقدمها الموقع الإلكتروني للقرية العالمية أو تطبيقها في الهواتف الذكية، علاوة على ما يوفره شراء التذاكر عبر الإنترنت من وقت على الضيوف ويزيد من راحتهم، إضافة إلى المحافظة على البيئة بتقليل أعداد التذاكر المطبوعة.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً في موسمها الجديد من السبت إلى الأربعاء من الساعة الرابعة عصراً إلى 12 منتصف الليل، وأيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية من الرابعة عصراً إلى الواحدة بعد منتصف الليل. وتغلق بوابات الدخول قبل نصف ساعة من موعد إغلاق القرية العالمية، التي تخصص أيام الإثنين لدخول العائلات والسيدات فقط، إلا إذا تزامنت مع عطلة رسمية.

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