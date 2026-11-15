مهرجان الشيخ زايد يضيء سماء الوثبة بالفرح

أضاءت عروض الألعاب النارية سماء منطقة الوثبة في أبوظبي، الليلة قبل الماضية، بلوحات ضوئية مبهرة أضفت أجواء من الفرح والبهجة على مهرجان الشيخ زايد، وسط حضور آلاف الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالعروض والفعاليات المتنوعة التي يقدمها المهرجان، في مشهد احتفالي يعكس الإقبال الواسع على فعاليات الموسم الجديد 2026–2027.

واستقطبت عروض الألعاب النارية اهتمام العائلات والزوار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، الذين تابعوا التشكيلات الضوئية والألوان المتلألئة التي زينت سماء الوثبة، وسط تفاعل كبير من الحضور، فيما تواصلت الأجواء الاحتفالية في مختلف أرجاء المهرجان.

وشهد المهرجان أيضاً مسيرة كرنفالية مبهجة جابت مختلف أرجائه، بمشاركة فرق فنية واستعراضية تُمثل خلفيات ثقافية متنوعة، قدمت عروضاً ملونة ولوحات فلكلورية مستوحاة من تراث الشعوب وتقاليدها، في مشهد احتفالي جمع ثقافات العالم تحت مظلة واحدة، وعكس التنوع الثقافي الذي يتميز به المهرجان.

وأضفت المسيرة بأزيائها التقليدية الزاهية وإيقاعاتها الموسيقية وعروضها الاستعراضية أجواء من البهجة والحيوية على الممرات والساحات، وسط تفاعل لافت من الزوار والعائلات والأطفال، الذين حرصوا على متابعة العروض والتقاط الصور التذكارية، في تجربة جسدت روح التلاقي والتواصل بين مختلف الثقافات والحضارات.

وتجددت عروض الألعاب النارية الليلة قبل الماضية، مانحة زوار المهرجان فرصة جديدة للاستمتاع بهذه اللوحات المضيئة، التي تُشكل إحدى أبرز الفعاليات الجماهيرية المصاحبة لبرنامج عطلة نهاية الأسبوع.

ويواصل مهرجان الشيخ زايد تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية، من خلال برنامج يومي حافل بالعروض الحية والأنشطة التفاعلية والتجارب العائلية التي تجمع بين أصالة التراث الإماراتي، وتنوع الثقافات العالمية.

وتشهد مختلف مناطق المهرجان وأجنحته عروضاً للفنون الشعبية والفلكلور العالمي، والأنشطة التراثية والمسابقات التفاعلية، إلى جانب البرامج الترفيهية المخصصة للعائلات والأطفال، بما يمنح الزوار خيارات متنوعة للاستمتاع بتجربة متكاملة على مدار اليوم.

وتتواصل العروض الفنية والثقافية في الأجنحة المشاركة، التي تقدم لوحات فلكلورية تعكس الموروث الحضاري للدول والشعوب، إلى جانب الفنون الشعبية الإماراتية والعروض التراثية التي تسلط الضوء على العادات والتقاليد الأصيلة، في مشهد يجسد رسالة المهرجان في تعزيز التواصل الثقافي والانفتاح على حضارات العالم.

ويتميز البرنامج اليومي بتعدد الفقرات وتنوعها، إذ تتضمن الفعاليات عروضاً فنية حية وأنشطة تفاعلية وتجارب ثقافية، إلى جانب عروض مسائية تستقطب العائلات والزوار، وتضفي أجواء من البهجة والحيوية على مختلف أرجاء المهرجان.

وتواصل الأجنحة الدولية والتراثية تقديم أنشطتها المتنوعة التي تتيح للزوار التعرف إلى ثقافات الشعوب وحرفها التقليدية ومنتجاتها التراثية، فيما توفر الأسواق والمناطق الترفيهية والمطاعم خيارات إضافية للاستمتاع بأجواء المهرجان وقضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء.

ويستمر مهرجان الشيخ زايد في استقبال زواره بمنطقة الوثبة حتى 13 مارس 2027، مقدماً على امتداد الموسم برنامجاً متنوعاً يحتفي بالهوية الوطنية الإماراتية، ويعزز التبادل الثقافي بين الشعوب، ويرسّخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للمهرجانات والفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية.

تجربة ثرية

يعكس الإقبال الجماهيري على مهرجان الشيخ زايد، وتنوّع الفعاليات التي يحتضنها، مكانته بوصفه إحدى أبرز الوجهات العائلية والثقافية والترفيهية في أبوظبي، حيث يجمع في مكان واحد بين الترفيه والمعرفة والتجارب التفاعلية، ويقدم لزواره من مختلف الجنسيات تجربة غنية تعكس قيم التسامح والتلاقي الحضاري.

. 13 مارس 2027 يختتم المهرجان.