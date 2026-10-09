القرية العالمية جاهزة لموسمها الـ 31: 40 ألف عرض تحتفي بثقافات العالم

تستعد القرية العالمية في دبي لافتتاح موسمها الـ31 في 14 أكتوبر الجاري، مع مجموعة من الإضافات والتجارب الجديدة التي تعيد تقديم الوجهة الثقافية والترفيهية بحلة متجددة، وتجمع في موسمها الجديد ثقافات أكثر من 90 دولة، إلى جانب عروض ترفيهية وتجارب تسوق ومأكولات وألعاب تناسب مختلف أفراد العائلة.

ويضم الموسم 29 جناحاً ثقافياً، تمثل أكثر من 90 ثقافة، مع تحديثات في عدد من الأجنحة، بينها أجنحة سريلانكا وروسيا وأذربيجان، فيما يعود جناحا سورية والكويت بواجهات جديدة، وتوفر القرية أكثر من 3500 منفذ للتسوق، يقدم من خلالها الزوار منتجات تعكس تقاليد وثقافات متعددة، فيما يعود «جواز سفر الموسم الـ31» بتصميم جديد، إلى جانب نسخة مخصصة للأطفال، مع محطات لختم الجواز داخل الأجنحة، في تجربة تفاعلية تتيح للصغار والكبار توثيق جولتهم بين الثقافات المختلفة.

وتشهد الوجهة هذا الموسم تحديثات في عدد من معالمها، إذ تعود «حدائق العالم» بتصميم مطور ومساحات جديدة للتجول، فيما تحصل البوابة الثقافية على إضاءات جديدة، ويظهر نفق الشارقة المؤدي إلى القرية بحلة متجددة، ليبدأ الزوار أجواء التجربة قبل وصولهم إلى بوابات الوجهة.

وفي مشهد المأكولات، تضم القرية أكثر من 250 مطعماً ومقهى ومنفذاً للمأكولات والمشروبات، مع مجموعة من الإضافات الجديدة، وينضم مطعم طرابزون التركي إلى قائمة المطاعم، فيما يستقبل بلازا المطاعم ثلاثة مفاهيم جديدة هي «ربوع الشام» للمأكولات الشامية، و«حواوشي الربيع» بالنكهات المصرية، و«تشيكينغ» المتخصص في الدجاج المقلي، كما تنضم ثلاثة مقاهٍ جديدة هي «فينسي دولسي» و«مقهى أمير بيه جورميه» و«مقهى أوزونغول»، بينما يعود حي الحلويات بواجهة متجددة.

ويقدم الموسم أكثر من 200 لعبة وجولة ووجهة ترفيهية، تجمع بين التجارب العائلية والألعاب الحماسية، مع تحديث منطقة «كرنفال» وعربات عجلة المهرجانات. وفي مرحلة لاحقة من الموسم، تنضم «توكيو رش»، وهي لعبة أفعوانية جديدة تعتمد على السرعات العالية والمنعطفات الحادة، كما تعود تجارب «مملكة التنين» و«فندق الرعب» و«سيكريت أوف ذا لوست سيتي» و«إكسو بلانيت سيتي».

ويشهد الموسم تقديم نحو 40 ألف عرض ترفيهي، بينها «فاست لايف 2: الشرطة مستعدة للمواجهة»، إضافة إلى العرضين الجديدين «بوليوود إيدول» و«بانك هايست»، فيما يعود العرض الرئيس «سلام»، إلى جانب عروض الأطفال التي تقدم شخصيات «كير بيرز» و«بي جي ماسكس».

وتتضمن التحسينات هذا الموسم خدمات جديدة لتسهيل حركة الزوار، من بينها نظام للدفع الذاتي في مواقف كبار الشخصيات، وتوسعة المرافق المهيأة للعائلات وأصحاب الهمم، وتعزيز اللوحات الإرشادية، وزيادة منافذ بيع التذاكر، وتركيب لوحات جديدة بالعربية والإنجليزية عند بوابة العالم، إلى جانب إطلاق خدمة محادثة آلية عبر «واتس أب» للحصول على المعلومات والدعم.

مواعيد

تفتح القرية العالمية أبوابها يوم 14 أكتوبر الجاري في السادسة مساءً، وتستقبل الزوار من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، ومن الرابعة عصراً حتى الواحدة بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت والعطلات الرسمية، وتبلغ أسعار التذاكر 25 درهماً خلال أيام الأسبوع، و30 درهماً من الجمعة إلى الأحد والعطلات الرسمية.

• 200 لعبة وجولة ووجهة ترفيهية تضمها «القرية».

• 250 مطعماً ومقهى ومنفذ مأكولات في الموسم الجديد.

• تحسينات لتسهيل حركة الزوار ونظام دفع ذاتي في مواقف كبار الشخصيات، وتوسعة المرافق المهيأة للعائلات وأصحاب الهمم.