8 ملايين درهم لتطوير «ذا فورت - الليسيلي»

أعلنت «المغامرات العربية»، التابعة لـ«مجموعة الإمارات»، اعتزامها تنفيذ مشروع توسعة بقيمة ثمانية ملايين درهم لوجهة «ذا فورت - الليسيلي»، كما كشفت عن المفهوم الجديد ورؤية التصميم الخاصة بالوجهة خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي 2026»، وأوضحت أن هذا الاستثمار يستهدف تلبية الطلب المتزايد على الأنشطة السياحية القائمة على التجارب المميّزة للزوار الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات على حد سواء، كما يسهم في تعزيز جاذبية دبي وجهةً سياحيةً عالميةً رائدةً، توفر خيارات واسعة للترفيه والأنشطة الخارجية، كما يسهم الاستثمار في تعزيز العروض والأنشطة الترفيهية في وجهة «ذا فورت - الليسيلي»، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته الوجهة منذ افتتاحها في نوفمبر 2024، بفضل تمتعها بموقع استراتيجي على بُعد 45 دقيقة فقط عن وسط مدينة دبي، وتوفيرها مزيجاً فريداً يجمع بين تجارب تناول الطعام في أجواء صحراوية، والترفيه الحي، والأنشطة العائلية.

كما سيوفر الاستثمار الجديد جيلاً جديداً من التجارب الغامرة، ومناطق الجذب، ومفاهيم الضيافة المتميّزة في «ذا فورت - الليسيلي» التي صمُمت لتمنح زوارها مرونة وحرية اختيار تجربتهم الصحراوية الخاصة.

ولفتت إلى أن موقع الوجهة مغلق حالياً لتنفيذ برنامج شامل لإعادة التطوير يهدف إلى تقديم جيل جديد من التجارب الصحراوية، فيما من المقرر إعادة فتح التجربة الأصلية للحجوزات بدءاً من أكتوبر 2026، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من الوجهة الموسعة في يناير 2027، والمرحلة الثانية في يوليو 2027.

وبحسب «المغامرات العربية»، ستشهد المرحلة الأولى، المقرر افتتاحها في يناير 2027، إطلاق مجموعة من مناطق الجذب والمرافق والتجارب الجديدة المصممة لتعزيز جاذبية الوجهة للعائلات والأفراد من السياح والمقيمين ومنظمي الفعاليات، حيث سيتم تدشين أول مسار انزلاق (زيبلاين) صحراوي في دولة الإمارات ينطلق من قمة الكثبان الرملية ويمتد لمسافة 250 متراً من قمة الكثيب الرملي، كما ستتيح هذه التوسعة للضيوف استكشاف سوق عربي أصيل، والاسترخاء في مجلس حصري لكبار الشخصيات، إضافة إلى منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، ومساحات جديدة للترفيه والفعاليات لمختلف المناسبات.

أما المرحلة الثانية من مشروع التطوير، والتي سيتم افتتاحها اعتباراً من يوليو 2027، فتشمل مركزاً جديداً للزوار سيكون بمنزلة المحور الرئيس للوجهة، حيث سيضم مقاهي ومتاجر تجزئة ومنصات مشاهدة مرتفعة وردهات حصرية لكبار الشخصيات توفر إطلالات بانورامية على المشهد الصحراوي المحيط، وستتضمن الإضافات الأخرى ركوب الجمال، وتجارب التفاعل مع الحيوانات.

وقال نائب رئيس أول خدمات السفر العالمية وإدارة الوجهات في «مجموعة دناتا للسفريات»، سيباستيان دوسين: «فاق مشروع (ذا فورت - الليسيلي) توقعاتنا منذ افتتاحه، حيث استقطب أعداداً متنامية من الزوار الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات على حد سواء، ممن يبحثون عن تجارب أكثر جاذبية وتفاعلية وشخصية لاستكشاف صحراء دبي»، وأضاف: «يعكس استثمارنا الجديد في هذه الوجهة ثقتنا بآفاق النمو التي تتمتع بها، وبالنمو المستمر لقطاع السياحة في دبي، وتزايد الطلب على مناطق الجذب الأصيلة التي ترتكز على تقديم تجارب مميّزة»، وتابع: «تتمثّل رؤيتنا في إنشاء وجهة تعكس طابع دبي الفريد، حيث يمكن للزوار الجمع بين المغامرة وتناول الطعام والترفيه والتمتع بتجارب تراثية وثقافية متنوعة، تتناسب مع اهتماماتهم وإيقاعهم الخاص، فمن خلال إنشاء أول مسار انزلاق صحراوي ينطلق من قمة الكثبان الرملية في الدولة، وتوفير مفاهيم ضيافة جديدة ومساحات جديدة للفعاليات والتجارب الثقافية، نعمل على تعزيز جاذبية (ذا فورت - الليسيلي) وجهةً فريدةً تقدم تجارب فريدة في كل زيارة، وتشجع الضيوف على العودة إليها مراراً وتكراراً».