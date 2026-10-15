مهرجان «أم الإمارات» يعود بشعار «عالم من العجائب»

تنظّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مهرجان «أم الإمارات»، الذي يحتفل هذا الشتاء بمرور 10 أعوام على انطلاقته، إذ يعود خلال الفترة من 28 نوفمبر المقبل إلى الثالث من يناير 2027، ليسعد ضيوفه على مدى أكثر من خمسة أسابيع بباقة واسعة من التجارب الترفيهية العائلية في أبوظبي والعين والظفرة.

وتقام نسخة هذا العام تحت شعار «عالم من العجائب»، مع أنشطة متنوعة، إلى جانب تجارب طهي جديدة، وألعاب ووسائل ترفيهية حديثة، فضلاً عن الألعاب الإلكترونية، والعروض الحية.

ويُقام المهرجان في كل من مرسى المغيرة بمنطقة الظفرة، وحديقة الجاهلي بمنطقة العين، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر المقبلين، قبل أن ينتقل إلى أبوظبي من التاسع من ديسمبر حتى الثالث من يناير المقبلين، في ثلاث مناطق مختلفة.

وفي أبوظبي سينطلق الزوار في رحلة غامرة عبر ثلاث مناطق تزخر بالمشاهد والتجارب الاستثنائية، صممت كل منها بعناية لتلائم مختلف الفئات العمرية والاهتمامات المتنوعة. ويمكن للأطفال الاستمتاع بعالم من الألوان والاكتشافات وسط أجواء يسودها المرح في منطقة «ميلتينغ أورورا»، فيما سيعيش الشباب واليافعون أجواءً حماسيةً وسط استكشاف التجارب الغامرة مع خوض مغامرات جديدة في منطقة «بيوند ذا سكاي».

أما منطقة «ذا غولدن آور»، فتستقبل الزوار من مختلف الأعمار، وتجمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بتجارب طهي تقدم ربما للمرة الأولى في أبوظبي، وأبرز صيحات الطعام الرائجة عالمياً، إلى جانب عروض وحفلات لنخبة من النجوم، وتجارب ترفيهية حية، وخيارات تسوق متنوعة، وتركيبات فنية لافتة.

وتحفل نسخة مهرجان «أم الإمارات» 2026 بالإبداع والمرح والمفاجآت المشوّقة، مع تقديم أرقى التجارب العائلية، إلى جانب مجموعة متجددة من الألعاب والوجهات والتجارب الترفيهية في مختلف أرجاء المهرجان.

• 28 نوفمبر المقبل تنطلق المحطة الأولى لـ«المهرجان» في الظفرة والعين.