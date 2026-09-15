وبدأ العد التنازلي لموسم السعادة.. القرية العالمية تفتح أبوابها 14 أكتوبر    

كشفت القرية العالمية عن موعد انطلاق موسمها الـ31، إذ ستفتح الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة أبوابها لاستقبال ضيوفها مجدداً بدءاً من 14 أكتوبر المقبل وحتى مايو 2027، تحت شعار «عالم أكثر روعة».

وسيشهد الموسم الجديد مجموعة من التحسينات المميزة التي ستثري مرافق الوجهة، إلى جانب عودة العديد من التجارب التي أصبحت جزءاً محبوباً من تجربة الضيوف على مر السنين. وسواء كانت العائلات تتطلع إلى رسم ذكريات جديدة، أو كان المقيمون والسياح يزورون الوجهة للمرة الأولى، فإن الموسم الـ31 سيقدم تجربة متكاملة تلبي تطلعات مختلف الأعمار.

وعلى مدار ثلاثة عقود من النجاح، رسخت القرية العالمية مكانتها وجهة رئيسة ضمن أجندة دبي الثقافية والترفيهية، مستقطبة ملايين الضيوف من الإمارات ومختلف أنحاء العالم منذ عام 1997. ومن خلال أجنحتها المتعددة وتجاربها الترفيهية الحية وخياراتها، وفرص التسوق الفريدة، تواصل الوجهة التطور موسماً بعد آخر، لتجمع العالم في مكان واحد. ومع اقتراب الافتتاح، تستعد القرية للكشف عن تجارب جديدة.