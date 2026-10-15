القرية العالمية.. وبدأ موسم الوجهة التي تسعد القلوب

في أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة، عادت وجهة السعادة الأبرز، القرية العالمية، أمس، لفتح أبوابها مرحبةً بزوار موسمها الـ31 الذي يطل تحت شعار «عالم أكثر روعة»، وتستمر فعالياته حتى مايو 2027، ويضم 29 جناحاً تُمثّل أكثر من 90 ثقافة من جهات العالم المختلفة.

وعلى مدى ثلاثة عقود، جمعت القرية العالمية الناس والثقافات في مكان واحد، لتصبح ملتقى للمجتمعات، وموعداً محبباً تلتقي فيه الأجيال عاماً بعد آخر، ويواصل الموسم الـ31 هذه المسيرة، داعياً ضيوفه إلى الاستمتاع بما يحبّونه من نكهات وتقاليد، والانفتاح على ثقافات جديدة، ومشاركة لحظات مميّزة مع أحبائهم.

وتحدث نائب رئيس العمليات في القرية العالمية، رامي مشيني، عن هذا الموسم، قائلاً: «سعداء بالترحيب بكل زوار القرية العالمية في الموسم الـ31، ويحمل الموسم شعار (عالم أكثر روعة)، وهو الموسم الأجمل والأروع والذي سيشهد تغييرات عدة، إذ يوجد 29 جناحاً في هذا الموسم، وتتضمن الأجنحة قصصاً وحكايات لما يقارب 90 دولة ومجتمع سواء في مجال الطعام أو أدوات حِرَفية أو عروض استثنائية»، وأضاف: «يوجد في هذا الموسم نحو 250 مطعماً ومقهى، تقدم مأكولات شعبية وأطعمة تنتمي إلى ثقافات عالمية عدة»، ولفت إلى أن القرية العالمية تتجدد في كل عام، وبعض الأجنحة تبدلت، كما تمت إضافة جناح أذربيجان، والجناح الروسي، موضحاً أن عروض هذا الموسم يصل عددها إلى 40 ألف فعالية، وستقدم على مسارح القرية المتنوعة، وأشار إلى تنوع الفعاليات وتوجهها إلى جميع الفئات العمرية مع وجود عروض خاصة بالأطفال، كما يضم الكرنفال أكثر من 200 لعبة وفعالية. وقال «الأهم بالنسبة لنا أن يشعر كل ضيف بالانتماء إلى هذا المكان، وأن يغادره حاملاً ذكريات جميلة تدوم وتحثّه على العودة مرة أخرى».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة للترفيه، فيرناندو إيروا: «تحتل القرية العالمية مكانة خاصة في قلوب ضيوفها، بما تتيحه لهم من فرص للتواصل مع جذورهم وثقافاتهم، والانفتاح على ثقافات أخرى، ومشاركة لحظات مميّزة مع العائلة والأصدقاء، كما أنها أصبحت ملتقى محبباً يجمعهم، ويُجسّد روح الإمارات المرحّبة وتنوّع مجتمعها»، وأضاف: «مع انطلاق موسمنا الـ31، يسعدنا أن نرحّب بضيوفنا مجدداً، ليعيشوا التجارب التي أحبّوها ويكتشفوا أشياء جديدة، ويبقى الأهم بالنسبة لنا أن يشعر كل ضيف بالانتماء إلى هذا المكان، وأن يغادره حاملاً ذكريات جميلة تدوم وتحثّه على العودة مرة أخرى».

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأكثر من 3500 من المتاجر ومنافذ التسوق التي تقدم منتجات من مختلف أنحاء العالم، علاوة على 250 من خيارات المطاعم والمقاهي وأكشاك المأكولات والمشروبات، و40 ألف عرض ترفيهي، وأكثر من 200 من الألعاب والجولات والوجهات الترفيهية، ليعود أفراد العائلة والأصدقاء إلى تجاربهم المفضلة ويكتشفوا معاً تجارب جديدة.

وانطلقت احتفالات افتتاح الموسم الـ31، أمس، في تمام السادسة مساء، إذ كان الضيوف على موعد مع أداء غنائي مميّز، تلته مسيرة العالم النابض بالحياة، في لوحة احتفالية جمعت ثقافات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، وتواصلت أجواء الافتتاح مع لحظة تساقط قصاصات الورق الملونة الشهيرة عند بوابة العالم، إلى جانب مفاجآت عدة ولحظات مميّزة تستحق التوثيق، بعدها انتقلت الاحتفالات إلى سماء القرية العالمية، إذ أضاءت 600 طائرة «درون» السماء بعرض مذهل.

مواعيد

تستقبل القرية العالمية ضيوفها من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت وخلال العطلات الرسمية.

رامي مشيني:

• الأهم بالنسبة لنا أن يشعر كل ضيف بالانتماء إلى هذا المكان، وأن يغادره حاملاً ذكريات جميلة.

فيرناندو إيروا:

• القرية العالمية أصبحت ملتقى محبباً يجمع ضيوفها، ويُجسّد روح الإمارات المرحّبة.

• 3500 متجر ومنفذ تقدم منتجات من أنحاء العالم.

• 90 جناحاً تُمثّل ثقافات من الشرق والغرب.

• 40000 عرض يتضمنها برنامج الموسم الجديد.