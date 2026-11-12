القرية العالمية تحتفي بـ «إمارات العز» بمشاهد مبهرة

ببرنامج حافل تتزيّن القرية العالمية في دبي خلال عيد الاتحاد الـ55، احتفاءً بالإمارات وبمشاعر الانتماء التي تجمع كل من يعيش على أرضها الطيبة.

وتستقبل الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، العائلات والأصدقاء، من الأول حتى الثالث من ديسمبر للاحتفال بعيد الاتحاد، ومشاركة لحظات الفخر بالوطن، والاستمتاع بعروض إماراتية أصيلة وتجارب تحتفي بالتراث العريق.

وتكتسب المناسبة طابعاً خاصاً في القرية العالمية، حيث تتلاقى الثقافات والعائلات، وتتيح للضيوف التعرّف إلى التقاليد الراسخة في قلب الهوية الإماراتية، وتمنح كل من وجد في الإمارات داراً فرصة للتعبير عن حبّه لهذا الوطن وامتنانه للحياة التي بناها على أرضه، وابتداءً من 27 نوفمبر الجاري، ستضيء ألوان علم الإمارات بوابات القرية العالمية ومعالمها الرئيسة طوال فترة الاحتفالات، فيما تتزيّن شوارعها بزينة عيد الاتحاد، لتكتمل الأجواء الاحتفالية وتمنح العائلات خلفيات مميزة لصور تبقى في الذاكرة.

ويتواصل الاحتفاء بالتراث الإماراتي مع عروض ثقافية، من الأول حتى الثالث من ديسمبر المقبل، إذ سيقدّم أوبريت «إمارات العز والفخر» على المسرح الرئيس، وهو عرض مسرحي غنائي يمتد على مدى 30 دقيقة، يحتفي بتراث الوطن العريق ورؤية قيادته وتلاحم أبنائه.

ويجمع العمل بين الموسيقى والتمثيل واللوحات الشعبية، ليأخذ الضيوف في رحلة تستعرض ملامح الحياة الإماراتية بين البحر والصحراء، وتحتفي بإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل. وسيقدم الأوبريت مرتين يومياً خلال تلك الفترة.

ويضيء عرض خاص لطائرات الدرون احتفالاً بعيد الاتحاد سماء القرية العالمية، في الثاني والثالث من ديسمبر المقبل، لتستمتع العائلات والأصدقاء بمشاهد مبهرة تزيد فرحة المناسبة.

وتمتد تجارب الاحتفاء بالتراث الإماراتي إلى مختلف أنحاء القرية العالمية، ليتعرّف الضيوف إلى أشخاص يحافظون على تقاليده، وحرف تروي حكاياته، ونكهات تحفظ مذاقه الأصيل.

ويتيح جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وجناح 971، وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للضيوف اكتشاف منتجات إماراتية وتشكيلات خاصة بعيد الاتحاد، من بينها إبداعات الأسر الإماراتية المنتجة. وتفتح كل زيارة باباً لدعم المواهب المحلية والتعرّف إلى ما تعكسه هذه المنتجات.

وتواصل القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث استقبال الضيوف طوال الموسم، لتقدّم لهم حرفاً يدوية إماراتية أصيلة وعروضاً ثقافية وتجارب تسوّق تستمد طابعها من تراث الدولة.

وتستحضر المأكولات دفء الدار وأجمل الذكريات، إذ سيجد الضيوف في القرية العالمية ما يطيب لهم من الأطباق الإماراتية، من خبز الرقاق إلى اللقيمات، ليشاركوا هذه النكهات المحلية مع الأهل والأصدقاء، إلى جانب أطباق من شتى أنحاء العالم.

وتجمع القرية العالمية ضيوفها في عيد الاتحاد ليحتفي كل منهم بحكايته مع هذا الوطن، وبما يعتزّ به من تقاليد وذكريات.

فنون شعبية

يتضمن البرنامج الاحتفالي بعيد الاتحاد الـ55 في القرية العالمية عروض الرواح والحربية والندبة والنعّاشات، التي تجسّد جمال الفنون الشعبية، وتتيح للضيوف التعرّف إلى تقاليد أصيلة تتوارثها الأجيال وتلتقي على حبّها.

. 30 دقيقة مدة الأوبريت الذي يستضيفه المسرح الرئيس.