القرية العالمية: باقات الـVIP تتألق بروح دبي

كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ31، لتتيح لضيوفها فرصة الحصول على أكثر باقاتها طلباً والاستمتاع بمزاياها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتتألق الباقات هذا العام بتصميم جديد كلياً يجمع بين الطابع التذكاري القابل للاقتناء والامتيازات القيّمة. وسيجري طرحها على مراحل حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لـ«كوكاكولا أرينا» www.coca-cola-arena.com، بدءاً بمرحلة الشراء المسبق من 21 إلى 25 الجاري، التي تتيح للضيوف شراء باقتهم مسبقاً مقابل رسوم إضافية، تليها مرحلة البيع العام من 26 الجاري.

وصُممت باقات كبار الشخصيات الجديدة حصرياً للموسم الـ31، لتأتي بتصميم تذكاري قابل للاقتناء وهو صندوق على هيئة كتاب قصصي، يحتفي بمسيرة الوجهة الاستثنائية في قالب فاخر يبقى ذكرى مميزة حتى بعد إسدال الستار على الموسم. وبناءً على رؤية «دبي الأفعال»، واستلهاماً من روح دبي التي تجمع المجتمعات والثقافات تحت مظلتها، تضم كل باقة سبعة دبابيس تذكارية للموسم الـ31 تحتفي بدولة الإمارات وعزتها، إلى جانب مجموعة من المزايا الراقية، تشمل ملصقاً لمواقف سيارات كبار الشخصيات وبطاقات لمواقف السيارات، وتذاكر دخول، وبطاقات «الروائع»، ومجموعة من العروض للاستمتاع بوجهات دبي القابضة للترفيه. وتزداد أجواء الموسم حماساً مع إخفاء شيك بقيمة 31 ألف درهم داخل إحدى باقات كبار الشخصيات، ليعثر عليه أحد حاملي الباقات المحظوظين للموسم الـ31.

وتتضمن كل باقة كبار الشخصيات مجموعة من المزايا المصممة للارتقاء بتجربة القرية العالمية طوال الموسم الـ31، الذي تنطلق فعالياته 14 أكتوبر المقبل.