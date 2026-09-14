القرية العالمية تكشف عن موعد انطلاق موسمها الجديد.. وبدأ العد التنازلي

بعد أشهر من الانتظار، أعلنت القرية العالمية رسمياً عن موعد انطلاق موسمها الـ31 المرتقب، إذ ستفتح الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة أبوابها لاستقبال ضيوفها مجدداً اعتباراً من 14 أكتوبر المقبل وحتى مايو 2027، تحت شعار «عالم أكثر روعة».

وسيشهد الموسم الجديد مجموعة من التحسينات المميزة التي ستثري مرافق الوجهة، إلى جانب عودة العديد من التجارب التي أصبحت جزءاً محبوباً من تجربة الضيوف على مر السنين. وسواء كانت العائلات تتطلع إلى رسم ذكريات جديدة، أو كان المقيمون والسياح يزورون الوجهة للمرة الأولى، فإن الموسم الـ31 سيقدم تجربة متكاملة تلبي تطلعات مختلف الأعمار.

وعلى مدار ثلاثة عقود من النجاح، رسخت القرية العالمية مكانتها كوجهة رئيسية ضمن أجندة دبي الثقافية والترفيهية، مستقطبةً ملايين الضيوف من مختلف أنحاء دولة الإمارات والعالم منذ عام 1997. ومن خلال أجنحتها المتعددة وتجاربها الترفيهية الحية وخياراتها المتنوعة من المأكولات العالمية، وفرص التسوق الفريدة، تواصل الوجهة التطور موسماً بعد آخر، لتجمع العالم في مكان واحد.

ومع اقتراب يوم الافتتاح، تستعد القرية العالمية للكشف عن مجموعة من الإضافات والتجارب الجديدة والمشوقة التي ستمنح الضيوف مزيداً من الأسباب للزيارة والعودة لاستكشاف عالمها بطرق جديدة ومميزة.