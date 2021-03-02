الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن القائمة الطويلة لعام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة في دورتها لعام 2021، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أميركي، حيث تتضمن القائمة 16 رواية صدرت خلال الفترة بين أول يوليو 2019 وحتى آخر أغسطس 2020، وجرى اختيارها من بين 121 رواية تقدمت للجائزة.

ووصل إلى القائمة الطويلة للجائزة في دورتها الـ14 كتّاب من 11 بلداً، تراوح أعمارهم بين 31 و75 عاماً، وتعالج الروايات قضايا ذات صلة بواقع العالم العربي اليوم، من معاناة العراق وانتشار الجماعات المتطرفة، إلى وضع المرأة في العالم العربي. وتنحو ثلاث روايات من القائمة في اتجاه فضاء بوليسي، ارتكبت جرائمها على خلفية حروب وصراعات في المنطقة. كما اتخذت روايات القائمة الطويلة فضاءات عدن وعمّان والدار البيضاء ووهران وغيرها من المدن العربية ساحةً لأحداثها، وتحكي عن العلاقات الإنسانية ودور الأدب في التنوير.

جرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، وعضوية كل من صفاء جبران، أستاذة اللغة العربية والأدب العربي الحديث في جامعة ساو باولو، البرازيل، ومحمد آيت حنّا، كاتب ومترجم مغربي، يدرّس الفلسفة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، وعلي المقري، كاتب يمني وصل مرتين إلى القائمة الطويلة للجائزة، وعائشة سلطان، كاتبة وصحافية إماراتية، وهي مؤسسة ومديرة دار ورق للنشر ونائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وفي ما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة «دفاتر الورّاق» لجلال برجس (الأردن)، «قاف قاتل، سين سعيد» لعبدالله البصيّص (الكويت)، «عُلب الرغبة»، عباس بيضون (لبنان)، «بنت دجلة»، محسن الرملي (العراق)، «فاكهة للغربان»، أحمد زين (اليمن)، «الاشتياق إلى الجارة»، الحبيب السالمي (تونس)، «الملف 42» عبدالمجيد سباطة (المغرب)، «عين حمورابي»، عبداللطيف ولد عبدالله (الجزائر)، «بساتين البصرة»، منصورة عزالدين (مصر)، «حفرة إلى السماء»، عبدالله آل عياف (السعودية)، «نازلة دار الأكابر»، أميرة غنيم (تونس)، «طير الليل»، عمارة لخوص (الجزائر)، «حياة الفراشات»، يوسف فاضل (المغرب)، «وشم الطائر» دنيا ميخائيل (العراق)، «عينان خضراوان»، حامد الناظر (السودان)، «جيم»، سارة النمس (الجزائر).

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