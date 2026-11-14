مريم الزرعوني تنبش ذاكرة المغر.. حكاية يرويها الأحياء والموتى

تمنح الكاتبة الإماراتية مريم الزرعوني، الفائزة بجائزة أفضل كتاب إماراتي في فئة الرواية، ضمن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب عن روايتها «سنوات المغر.. هوامش من سيرة الغريب»، أصواتاً للشجرة والمقبرة والفونوغراف والموتى وخشبة القارب ومحرك الطائرة، لتروي من خلالها سيرة غريب صالح الأعرج، وسنوات حياته في مغر أبوموسى، عبر بناء سردي متعدد الأصوات يتجاوز الأساليب الروائية التقليدية.

وقالت الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»: «إن تعدد الأصوات والمغامرة السردية يفتحان للحكاية آفاقاً جديدة، ويتيحان تقديم الشخصية وعالمها من زوايا مختلفة».

وأضافت: «أرى أن الكتابة الجيدة تنطلق من موضوع جديد، وتحتاج إلى البحث والابتعاد عن المطروق، وهو ما يضع الكاتب أمام تحديات تتصل بمحدودية المعلومات، وإقناع الناشر، وكسب تفاعل القارئ، الذي تختلف تجربته من قراءة إلى أخرى».

وحول تعاملها مع التاريخ والخيال في الرواية، أوضحت: «أتعامل مع التاريخ بوصفه حقائق لا أغيّرها، وأمنح الخيال مساحة لتشكيل العلاقات الإنسانية. ففي الرواية، يعامل المهندس الإنجليزي في منجم المغر فتى محلياً بحنان لأنه يذكّره بابنه الذي فقده في حادث غرق».

وعن اختيار تعدد الأصوات، قالت: «اعتمدت تعدد الأصوات عن قصد، فمنحت الكلام لكل من مرّ بالشخصية الرئيسة أو لامس عالمها، فيما تعمدت إسكاتها، باستثناء شذرات ترويها أصوات الآخرين عنها. ويخدم هذا البناء ثيمة الهوية وتشكلها، ويفتح التأمل فيمن يملك حق رواية حكايتنا وحدود هذا الحق».

وفي قراءتها لحضور المكان في الرواية الخليجية، قالت الزرعوني: «قدّمت الرواية العربية معرفة جيدة بمجتمعات الخليج، لاسيما الروايات الخليجية، فالغوص والبحر والصحراء مكونات أصيلة في حكايتنا، لكن هذه المكونات تتيح للكتّاب زوايا جديدة تكشف وجوهاً أخرى تنطوي على الدهشة والجمال. وفي (سنوات المغر)، حضرت الصحراء والبحر، غير أن المغر مثّل الجديد في صحراء الجزيرة، فيما تجلّت مفارقة البحر في التيه والشتات ورحلة غريب لصناعة الحياة». وعن مشاريعها المقبلة، قالت: «أسعى في أعمالي المقبلة إلى استكشاف قدرة الأدب على تقديم التجربة الإنسانية بتجرّد، ومقاربة المشاعر تجاه الأحداث، والإسهام في تشكيل رأي أو رد فعل قد يفتح طريقاً لحل معضلة طالما بدت مستعصية».

وأضافت أن فوزها بالجائزة أسعدها لما يحمله من تقدير للأدب والإبداع الفكري واحترام الرؤى المختلفة، لكنه يحمّلها مسؤولية إضافية في مواصلة التنقيب في مجاهل محلية مدهشة تستحق أن تظهر.