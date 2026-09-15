«الحصباة للمرأة الملهمة» تحظى بتفاعل لافت

أعلن القائمون على جائزة الحصباة للمرأة الملهمة، أن دورتها الثانية حظيت بتفاعل لافت، وإشادات عكست الاهتمام المتنامي بالجائزة ورسالتها في الاحتفاء بالمرأة الإماراتية والعربية الملهمة، وتسليط الضوء على قصص النجاح والتجارب النسائية المؤثرة.

وأقيم ملتقى الحصباة للمرأة الإماراتية 2026، مؤخراً في دبي، ونظمته مؤسسة غبشة للفعاليات والتدريب، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، بمشاركة نخبة من الشخصيات النسائية والمسؤولين والمهتمين بتمكين المرأة. وشهدت الجائزة تكريم 33 شخصية نسائية تقديراً لإنجازاتهن وتجاربهن المؤثرة بما عكس ثراء التجارب النسائية الإماراتية والعربية.