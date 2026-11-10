أكاديمية دبي للإعلام تحصد جائزة «الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي»

حصدت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، جائزة «الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي» ضمن «جوائز إفريقيا والشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي»، تقديراً لمبادرتها «الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي (عi)»، الهادفة إلى تطوير منظومة متكاملة من الحلول الذكية المتخصصة في الإعلام العربي، والقادرة على فهم اللغة العربية وتنوع لهجاتها، ومراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربية، بما يعكس جهود الأكاديمية في تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تنسجم مع الهوية العربية.

وجاء التكريم خلال مشاركة الأكاديمية في الدورة الـ30 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT2026)، الذي يستضيفه مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action - تحويل الذكاء إلى أثر».

وتسلمت مديرة الأكاديمية، منى بوسمرة، الجائزة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، رأفت عبدالعزيز هندي، خلال فعاليات الحدث الذي يعد أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة.

وتضمنت مشاركة الأكاديمية مساراً متخصصاً بعنوان: «الإعلام والذكاء الاصطناعي»، استضافته منصة التقنية، وضم ثلاث جلسات نقاشية تناولت مستقبل اقتصاد الإعلام، والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وتأثيره في الهوية الإعلامية والتنافس على صياغة الرواية.

وقالت منى بوسمرة: «تمثل هذه الجائزة تقديراً لجهود الأكاديمية في دعم مستقبل الإعلام العربي، وتؤكد أهمية المبادرات الهادفة إلى تعزيز حضور اللغة العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مبادرة (عi)، التي تسعى إلى تمكين المؤسسات الإعلامية العربية من المشاركة في تطوير هذه التقنيات، بدلاً من الاكتفاء باستخدام الحلول التي تطورها جهات أخرى».

وأضافت: «يتطلب مستقبل الإعلام العربي الانتقال من مجرد استخدام التقنيات الحديثة إلى الإسهام الفاعل في تطويرها، بما يعزز حضور اللغة العربية ولهجاتها، ويدعم إنتاج محتوى إعلامي موثوق ومبتكر، ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير نماذج الأعمال الإعلامية، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات وتأهيل الكفاءات، ويمنحنا هذا التكريم حافزاً إضافياً لمواصلة تطوير المبادرات النوعية وتوسيع نطاق الشراكات التي تدعم نمو القطاع الإعلامي وتطوره».

يذكر أن مبادرة «عi» انطلقت استجابة لتوصيات ورش العمل والجلسات، التي نظمتها الأكاديمية خلال العام الماضي.

منى بوسمرة:

• مستقبل الإعلام العربي يتطلب الانتقال من مجرد استخدام التقنيات الحديثة إلى الإسهام الفاعل في تطويرها.