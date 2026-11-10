«ذي إند أوف إفريثينغ».. رواية البريطاني إم. جون هاريسون تحصد جائزة بوكر

فاز الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون بجائزة بوكر عن روايته "ذي إند أوف إفريثينغ" التي تطرح مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي في قالب ساخر وقاتم يصور بريطانيا في مرحلة ما بعد الكارثة.

وأصبح هاريسون البالغ 81 عاما، أكبر فائز بهذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه استرليني (67 ألف دولار) والتي تساهم في تعزيز مبيعات الفائز ورفع مكانته.

وتغلب هاريسون على الكتاب الذين اختيروا للقائمة القصيرة وهم مارلون جيمس ودوغلاس ستيوارت وإليزابيث ستراوت ولوك كينارد وريبيكا بيري.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم ماري بيرد في مؤتمر صحافي إن كتاب "ذي إند أوف إفريثينغ" تفوّق "بفضل أسلوبه الكتابي البارع والاستثنائي، وكذلك بفضل طموحه الهائل".

وتتناول الرواية، وهي الثالثة عشرة لهاريسون، قصة فيليب تيننت الذي يمضي وقته في تمشيط الشاطئ وعمته مارني التي تعاني الخرف، على ساحل إنجلترا العاصف الذي يتعرض لغزو من أجسام غامضة تعرف باسم "آي-غيتي".

وتلقي كارثة غامضة بالشخصيتين في عالم كئيب لما بعد نهاية العالم حيث يبدو أن القارة الأوروبية اختفت بينما يثير ظهور كائنات "آي-غيتي" التي يمكنها محاكاة البشر تساؤلات حول التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

وتستحضر هذه الرواية التي تقع في 198 صفحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 وتغلغل التكنولوجيا في الحياة اليومية.

وسبق أن ذكر المؤلف أنه استلهم فكرته من الأزمة المالية عام 2008، وأنه أراد كتابة رواية حول "عجز المجتمع عن تقديم تفسيرات".

ومُنحت الجائزة التي تكرّم أفضل الأعمال الروائية الطويلة التي يكتبها مؤلفون من أي جنسية باللغة الإنجليزية وتنشر خلال العام الماضي، الاثنين خلال مراسم أقيمت في لندن.

والعام الماضي، فاز الكاتب البريطاني-المجري ديفيد سالاي بالجائزة عن روايته "فلِش"، وهي قصة مؤلمة تدور حول مهاجر مجري في لندن.