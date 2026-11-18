تعرض دار «بيتر هارينغتون» مجموعة خاصة من الكتب والأطالس وروايات الرحلات النادرة، خلال معرض «فريز ماسترز أبوظبي 2026».

وقال مالك الدار المتخصصة في الكتب النادرة، بوم هارينغتون: «تكمن روعة الكتب والخرائط المقرر عرضها في توثيقها لتنامي فهم طرق تعد بوابات رئيسة للتجارة الدولية، وكيف تحوّلت تلك المعرفة إلى وسيلة لاكتساب النفوذ».

ومن بين المعروضات مجموعة «الرحلات الصغرى» (Petits Voyages)، لدي بري، الغنية بالرسوم، وتتضمن رواية غاسبارو بالبي عن تجارة اللؤلؤ في الخليج، وبعض أقدم التدوينات لأسماء مواضع يمكن التعرف إليها في دولة الإمارات، ومنها دبي والشارقة وعجمان.

كما تقدم الدار مخطوطة كاملة نادرة من «رحلة ابن بطوطة»، إحدى أشمل روايات الرحلات في العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى، والتي نُسخت في شمال إفريقيا عام 1768، وهي تحفظ النص كاملاً من دون اختصار، علاوة على طبعة إسبانية نادرة من القرن الـ16 لرحلات ماركو بولو، إحدى أكثر روايات العصور الوسطى عن آسيا تأثيراً، وتكشف أوصاف بولو للموانئ المزدحمة، والخيول العربية، والتوابل والحرير، والعاج والأحجار الكريمة، عن شبكات تجارية متطورة كانت قائمة بالفعل بين شبه الجزيرة العربية وآسيا، قبل وصول القوى البحرية الأوروبية بزمن طويل. وتعرض الدار أيضاً أول أطلس حديث للعالم، وتُعدّ خريطته Tabula Moderna Indiae أول خريطة مطبوعة تُظهر شبه الجزيرة العربية وفق المعارف الجغرافية «الحديثة»، وأول خريطة «حديثة» لجنوب شرق آسيا تعكس الاكتشافات البرتغالية.