«قصص من عزيمتنا».. السينما تروي حكاية التلاحم الإماراتي

أعلن مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام عن إطلاق مسابقة وطنية للأفلام القصيرة، تسلّط الضوء على القوة الاستثنائية والتضامن والمرونة التي أبداها المجتمع في جميع أنحاء دولة الإمارات في ظل التطورات الإقليمية. وتأتي المبادرة، التي تُقام تحت عنوان «قصص من عزيمتنا» بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لتبرز التجارب الإنسانية العميقة التي تعبر عنها الأفلام برؤية سينمائية.

وتوفر المبادرة منصة جديدة لطلاب الإعلام، تحفزهم على تقديم تجربتهم الأولى، وخوض مجال الإنتاج السينمائي عملياً، كما تشكل فرصة لصُنّاع الأفلام الموهوبين من الإماراتيين والمقيمين من كل الجنسيات، بمن فيهم المواهب الصاعدة والمخرجون المبتدئون والمحترفون، لإبراز مهاراتهم الإبداعية عبر سرد قصص تتناول الوحدة الوطنية والعزيمة والانتصار. وتضم قائمة الفئات المقبولة للمشاركة: الأفلام الروائية، والوثائقية، وأفلام الرسوم المتحركة (الأنيميشن)، والأفلام التجريبية، والأفلام المنتجة بالكامل أو بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والأفلام الهجينة، والأفلام المصورة بالهواتف المحمولة.

وقالت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري، إن المبادرة تجسّد رؤية قيادة دولة الإمارات في ترسيخ مجتمع يتسم بتلاحمه الاستثنائي ومصيره المشترك. وأضافت: «مسيرة دولة الإمارات اتسمت بالعزيمة الاستثنائية لشعبها، وإرادته الصلبة في تشكيل مستقبل الدولة والعالم من حولنا. ومبادرة (قصص من عزيمتنا) تمثّل فرصة لتجسيد التلاحم والتضامن والمرونة في دولة الإمارات من خلال قصص إنسانية حقيقية، وحفظها للأجيال القادمة».

كما صمم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية المبادرة لتكون احتفاءً بارزاً بعيد الاتحاد الـ55، حيث سيتم اختيار 55 فيلماً في قائمة الترشيحات النهائية، تركز على أربعة محاور وطنية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام، هشام سلطان العلماء: «السينما هي وسيلة تمكّننا من تقدير التجارب والأحداث الاستثنائية بأسلوب فريد. وهذه المبادرة تمكّن صُنّاع الأفلام من مشاركة رؤاهم وتصوراتهم حول دولة الإمارات من خلال الأفلام الروائية أو الأنيميشن أو الأشكال الجديدة من صناعة الأفلام الرقمية».

من جانبه، قال سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «تأتي هذه المسابقة تجسيداً لالتزام المجلس المستمر بالنهوض ببيئة إنتاج الأفلام محلياً، وترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي جاذب للمواهب والإنتاجات الإبداعية. وإن تمكين صناع الأفلام وتوفير البنية التحتية والبيئة المحفزة لهم يعزز من قدرة المحتوى المحلي على المنافسة ورواية قصصنا الوطنية بأعلى المعايير الفنية والهندسية».

وستكرّم المسابقة الأعمال المتميزة في فئاتها الخمس بمنح 10 جوائز منفصلة بين فئة الطلبة والمحترفين بواقع جائزتين عن كل فئة، وهي: جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة أفضل فيلم وثائقي، وجائزة أفضل فيلم أنيمشين، وجائزة أفضل فيلم ذكاء اصطناعي، وجائزة التحكيم الخاصة. وستكون قيمة الجائزة الواحدة عن فئة الطلبة 10 آلاف درهم، بينما ستكون قيمة الجائزة الواحدة عن فئة المحترفين 50 ألف درهم.

وستخضع جميع المشاركات لمرحلة تقييم وتدقيق على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى التقييم الفني ومدى استيفاء الفيلم لشروط المشاركة، تليها مرحلة التصفية الأولية عبر الإنترنت، ثم التقييم من قِبل لجنة تحكيم مستقلة، لتنتهي العملية بالاختيار النهائي المتاح للجمهور. وتستقبل المسابقة طلبات المشاركين حتى موعد أقصاه 25 أكتوبر المقبل الموعد النهائي لتسليم مشاركاتهم.

نهال بدري:

• المبادرة تجسّد رؤية قيادة دولة الإمارات في ترسيخ مجتمع يتسم بتلاحمه الاستثنائي.

هشام سلطان العلماء:

• المبادرة تمكّن صُنّاع الأفلام من مشاركة رؤاهم وتصوراتهم حول دولة الإمارات.