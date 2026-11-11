هاريسون أكبر كاتب يفوز بجائزة «بوكر»

فاز الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون، أول من أمس، بجائزة «بوكر» عن روايته «ذي إند أوف إفريثينغ» (نهاية كل شيء)، التي قالت لجنة التحكيم عنها إنها تجمع بين «طموح هائل» و«كتابة استثنائية ومحترفة»، وأصبح هاريسون، صاحب الـ81 عاماً، أكبر فائز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه استرليني (67 ألف دولار)، والتي تسهم في تعزيز مبيعات الفائز ورفع مكانته.

وتغلب هاريسون على الكتّاب الذين اختيروا للقائمة القصيرة، وهم مارلون جيمس ودوغلاس ستيوارت، وإليزابيث ستراوت ولوك كينارد وريبيكا بيري.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم، ماري بيرد، في مؤتمر صحافي، إن كتاب «ذي إند أوف إفريثينغ» تفوّق «بفضل أسلوبه الكتابي البارع والاستثنائي، وكذلك بفضل طموحه الهائل»، وتستحضر هذه الرواية، التي تقع في 198 صفحة، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجائحة «كوفيد-19»، وتغلغل التكنولوجيا في الحياة اليومية، وسبق أن ذكر المؤلف أنه استلهم فكرته من الأزمة المالية عام 2008، وأنه أراد كتابة رواية حول «عجز المجتمع عن تقديم تفسيرات».