مبدعتا «ذاكرة الماء» و«تشرين الثالث» تفوزان بجائزة «ثقافة للشباب»

شهدت الدورة الـ35 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، واختتمت فعالياتها مؤخراً، تكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة «ثقافة للشباب»، التي أطلقتها دار ثقافة للنشر والتوزيع، تكريماً لمسيرة وجهود كلّ من الناشرين بسام شبارو، وعلي عبيد بن حاتم، وتُمنح سنوياً لأفضل نصين أدبيين هادفين لشابين تحت سن الـ30، ضمن فئات الرواية والقصة والعلوم الحديثة.

وفازت الإماراتية أسماء الهاملي عن كتابها «ذاكرة الماء»، واللبنانية علا شامي، عن مؤلفها «تشرين الثالث»، بعد أن خضعت الأعمال لعملية تقييم من قبل اللجنة المشرفة على الجائزة.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم: «إن اقتران الجائزة بقامتين من أعمدة النشر العربي؛ الراحلين بسام شبارو، وعلي عبيد بن حاتم، اللذين تركا إرثاً تنويرياً زاخراً وسخّرا حياتهما لخدمة الكتاب وتجسير المعرفة، يضاعف من مكانتها، ويسهم في مواصلة الجهود لتعزيز مكانة قطاع النشر الذي يعدّ ركيزة أساسية في صناعة المعرفة»، مضيفاً: «تكريم الفائزين في إطار المعرض يؤكد على رؤيته، ورسالته الهادفة في تحفيز الأجيال الشابة، والاستثمار في طاقاتها، وتمكينها من امتلاك الأدوات الإبداعية التي تقودها لتسهم بشكل مؤثر في صناعة محتويات ثقافية إبداعية، فكل موهبة شابة نكتشفها اليوم، ونقدّر جهودها تعتبر إضافة نوعية لمستقبل الثقافة الإماراتية والعربية، وكلّ فكرة جديدة نمهّد الطريق أمامها لتصل إلى الجمهور تسهم في إثراء وعي وثقافة المجتمع، وتوسّع من آفاقه».