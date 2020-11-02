جائزة اتصالات لكتاب الطفل تعلن أسماء الفائزين الخميس

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة «اتصالات»، عن أنها ستعلن عن أسماء الفائزين بدورتها الـ12، يوم الخميس المقبل. وكان المجلس قد أعلن عن ترشّح 13 كاتباً من سبع دول عربية و11 دار نشر للفوز بالجائزة، من أصل 221 طلب مشاركة وصلتها من 22 دولة عربية وأجنبية، إذ بلغت أعداد المشاركات الخاصة بفئة كتاب العام للطفل 119 مشاركة، فيما حققت فئة كتاب العام لليافعين 40 مشاركة، بينما تقدّم لفئة الكتاب الصامت 12 مشاركة، بينما وصل إجمالي المشاركات المتأهلة إلى 171 طلباً من 93 ناشراً و174 كاتباً، وبلغ عدد رسامي كتب الأطفال 158 رسّاماً، فيما استبعدت 50 مشاركة لعدم استيفاء الشروط الخاصة.

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