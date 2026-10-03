20 مصممة إماراتية ينسجن الهوية في «الذهب والمجوهرات»

تجمع منصة «صاغة الإمارات» في الدورة الحالية من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، المقام في مركز إكسبو الشارقة تجارب 20 مصممة إماراتية يشاركن للمرة الأولى ضمن المنصة، في حضور يعكس تنامي المواهب الوطنية في تصميم وصياغة المجوهرات، وقدرتها على تقديم رؤى تجمع بين جماليات التصميم المعاصر ومفردات الهوية والتراث الإماراتي.

وتعرض المصممات مجموعة متنوعة من المشغولات المصوغة من الذهب والألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، إلى جانب قطع تستلهم عناصر من الموروث المحلي، بما يبرز تعدد الأساليب الإبداعية لدى المواهب الإماراتية، ويفتح أمامها مساحة للتواصل المباشر مع جمهور المعرض والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، أن الدعم المتواصل لمنصة «صاغة الإمارات» ينطلق من رؤية استراتيجية للغرفة تدرك أهمية الصناعات الإبداعية، التي تمثل رافداً حيوياً لبنية اقتصاد المعرفة وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأكدت مديرة المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، منى سلطان السويدي، أن مشاركة المنصة في الدورة الحالية تشهد توسعاً في تمكين الطاقات الواعدة، إذ تحتضن 20 مصممة إماراتية يشاركن جميعاً للمرة الأولى.

وأشارت إلى أن هذه المشاركة تجسد التزام الغرفة بتقديم جيل صاعد من رائدات الأعمال في قطاع صياغة وتصميم الذهب والمجوهرات.

وفي جانب آخر من المنصة، تواصل مبادرة «لآلئ الشارقة» حضورها للعام الثاني على التوالي، بشراكة استراتيجية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشركة «لآلئ السويدي»، مع توسيع مشاركتها هذا العام باستقطاب مصممين وحرفيين من مملكة البحرين، إلى جانب مشاركين من دول الخليج.

وأكد مؤسس «لآلئ السويدي» عبدالله راشد السويدي، أن المبادرة تمثل مظلة لإحياء تاريخ وتجارة الغوص على اللؤلؤ وصون الذاكرة الشفهية والحرفية للأجداد ونقلها إلى الأجيال الناشئة.

واستعرض أدوات الغوص التقليدية، ومنها «الدّيين» و«الفطام» المصنوع قديماً من عظم السلحفاة البحرية «الغيلم»، كما وثقه الرحالة ابن بطوطة عند زيارته لجلفار.

ومن بين التجارب المشاركة، تستعرض المصممة الإماراتية إيمان الشوّاب، مؤسسة علامة «Leap of Faith Fine Jewellery»، مجموعة من التصاميم المصوغة من الذهب عيار 18، تقوم فكرتها على إبراز جمال الأحجار الكريمة في حالتها الخام، بعيداً عن المعالجة التقليدية المفرطة.

وتضم المجموعة قطعاً من الزمرد الخام، وتصاميم منحوتة يدوياً من عقيق «لاجونا آغات»، إلى جانب إصدار محدود ضمن تشكيلة «الحب السرمدي»، يتضمن قطعة من حجر التورمالين الخام صيغت على هيئة فراشة محاطة بإطار يحمل كلمة «حب».

أما المصممة الإماراتية إيمان المرزوقي، مؤسسة علامة «إيما كوتور»، فتقدم مجموعة من المجوهرات التي تعكس فلسفة علامتها على تقديم خطوط متكاملة تحمل الهوية الإماراتية، وتتخذ من «وردة الجوري» أيقونة بصرية وتصميمية.

وفي مشاركتها الأولى ضمن منصة «صاغة الإمارات»، كشفت المصممة الإماراتية عفراء سعيد السويدي، عن علامتها الجديدة «مجوهرات سِتَمي»، التي تستلهم تصميماتها من تقاليد الصياغة الإماراتية، خصوصاً نقوش وزخارف «الدقة القديمة».