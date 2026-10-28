جماليات الحرف العربي بين أيدي طلبة «مسارات»

حل طلبة من مركز مسارات للتطوير والتمكين، التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ضيوفاً على ملتقى الشارقة للخط في دورته الـ12 التي تنظم تحت شعار «ميزان»، وتستمر حتى منتصف الشهر المقبل، في وجهات عدة بالإمارة. واستقبلت اللجنة المنظمة طلبة المركز بساحة الخط في قلب الشارقة، في إطار حرص دائرة الثقافة على تعزيز المشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام ذوي الإعاقة للاستفادة من الفعاليات الثقافية والفنية، واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع.

وتضمّن برنامج الزيارة جولة تعريفية في معارض ملتقى الشارقة للخط، اطلع خلالها الطلبة على مجموعة من الأعمال الفنية والخطية، إلى جانب المشاركة في ورشتين فنيتين تطبيقيتين في الخط العربي، والزخرفة، أتاحت لهم خوض تجربة إبداعية مباشرة.