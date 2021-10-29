من هي "أورفاشي" "قنبلة" محمد رمضان الجديدة "صاحبة أجمل وجه نسائي"

المصدر: دبي - سمير سعيد

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن تعاون قريب بينه وبين النجمة والمغنية وعارضة الأزياء الهندية أورفاشي روتيلا، ونشر صورة وهما يجلسان على مقدمة سيارة زرقاء فارهة، بينما تضع الممثلة الهندية يدها على كتف رمضان، مع تعليق: "انتظروا القنبلة".

ونشر رمضان، عبر حسابه على "انستغرام"، فيديو رقص جديد مع أورفاشي، حيث أدى الثنائي رقصة على أنغام أغنية "ياحبيبي"، لمحمد رمضان وميتري جيمس. وعلق النجم المصري: "هل أنتم مستعدون للأمر؟ كونوا بالقرب".

وأورفاشي تبلغ من العمر 27 عام، إذ ولدت في 25 فبراير 1994، وتعود أصولها إلى مدينة أوتار براديش الهندية، وبدأت مشوارها الفني عام 2013، بعد ظهورها في فيلم "سينج صعب العظيم" مع نجم أفلام بوليوود صني ديول.

وفي عام 2015 حصلت على لقب ملكة جمال الهند، وشاركت في مسابقة ملكة جمال الكون.

وصفها النجم الهندي سلمان خان إنها صاحبة أجمل وجه نسائي هندي.

واصلت اورفاشي مشوارها حتى أصبحت مغنية وعارضة أزياء، إلى جانب مشاركتها كممثلة في أفلام بوليوود.

وأثارت أورفاشي ضجة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة تجمعها مع الفنان المغربي سعد المجرد، وكتبت "أحبك".

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