محمد رمضان يستعد لإطلاق "قنبلة" جديدة مع ملكة جمال الهند

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه على "انستغرام"، فيديو رقص جديد مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

وظهر رمضان في الفيديو عاري الصدر، بينما ظهرت راوتيلا وهي ترتدي سروال أزرق، مع توب أزرق.

وأدى الثنائي رقصة على أنغام أغنية "ياحبيبي"، لمحمد رمضان وميتري جيمس. وعلق النجم المصري: "هل أنتم مستعدون للأمر؟ كونوا بالقرب".

وفي وقت سابق، كشف رمضان عن تعاون قريب بينه وبين النجمة والمغنية وعارضة الأزياء الهندية أورفاشي روتيلا ، ونشر صورة وهما يجلسان على مقدمة سيارة زرقاء فارهة، بينما تضع الممثلة الهندية يدها على كتف رمضان، مع تعليق: "انتظروا القنبلة".

كما نشرت عارضة الأزياء عبر حسابها في "انستغرام" مجموعة صور مع رمضان معلقة: "نحضر للحفل الدولي معا".

وقدم رمضان ثاني حفل له في دبي، مساء أمس الخميس، وشاركته إحياء الحفل النجمة والمغنية وعارضة الأزياء الهندية أورفاشي روتيلا.

وكان الحفل برعاية المجلة الهندية "فيلمفير"، وشهد تكريم نخبة من نجوم السينما الهندية "بوليوود"، والسينما الباكستانية.

وقدم محمد رمضان على المسرح، بمشاركة المغنية الهندية أورفاشي روتيلا، أغنية "فيرساتشي بيبي"، التي سبق وطرحها في مايو الماضي عبر قناته في موقع يوتيوب، ووصل عدد مشاهداتها إلى ما يزيد عن 24 مليون.

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