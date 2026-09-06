هيغسيث لإيران: سنغرق ناقلاتكم النفطية إذا أطلقتم النار
هدد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، السبت، بتدمير وإغراق ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على سفن تابعة للبحرية الأميركية.
وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "إذا أطلقت إيران النار على السفن الأميركية، فسوف ندمر ناقلات النفط التابعة لها ونغرقها. وكل ما يتعين عليهم فعله هو عدم إطلاق النار على البحرية الأميركية".
وأضاف: "أسطول ناقلات النفط الإيراني أعزل، وإيران لا تملك قوة بحرية أو جوية. وطائراتنا وسفننا وغواصاتنا قادرة على ضربها جميعا، في مناطق عمليات القيادة المركزية الأميركية وقيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
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