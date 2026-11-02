2750 مشاركاً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

اختتمت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم منافسات دورتها الـ27، بمشاركة 2750 متسابقاً ومتسابقة من مختلف إمارات الدولة، بزيادة بلغت 58% مقارنة بالدورة السابقة، في مؤشر إلى تنامي الإقبال المجتمعي على المشاركة في المسابقة، وتُنظم المسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وشهدت الدورة مشاركة 1357 من الإناث بنسبة 51.6%، و1273 من الذكور بنسبة 48.4%، فيما بلغ عدد المواطنين المشاركين 1944، بنسبة 74% من إجمالي المشاركين، إلى جانب متسابقين من جنسيات متعددة من المقيمين في الدولة.

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أحمد درويش المهيري، أن الرعاية المستمرة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أسهمت في ترسيخ مكانة المسابقة، وتعزيز استمراريتها، لتصبح محطة سنوية تستقطب الأسر وأفراد المجتمع للمشاركة في تلاوة القرآن الكريم وحفظه.

وقال إن النمو في أعداد المشاركين يعكس الثقة المجتمعية بالمسابقة وأثرها في تعزيز القيم والهوية والتماسك الأسري، مؤكداً الحرص على مواصلة تطوير فئاتها وفروعها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

وتصدّر فرع حفظ «جزء عمّ» أعداد المسجلين بـ947 مشاركاً ومشاركة، بما يعادل نحو 36% من إجمالي المشاركين، تلاه فرع حفظ ثلاثة أجزاء بـ367 مشاركاً، وفرع أجمل صوت بـ357 مشاركاً. كما سجل فرع حفظ 20 جزءاً 289 مشاركاً، وحفظ القرآن الكريم كاملاً 234 مشاركاً، وخمسة أجزاء 216 مشاركاً، و10 أجزاء 88 مشاركاً، إلى جانب فروع ومسارات أخرى تستوعب تنوع الفئات ومستويات الحفظ والتلاوة، ومن بينها مسارات مخصصة لكبار المواطنين والمسلمين الجدد.

وأوضح مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الدكتور علي حسن المرزوقي، أن الإقبال على مستويات الحفظ الأولى يبرز أهمية توفير بدايات مشجعة، فيما تؤكد المشاركة في الفروع المتقدمة حرص أفراد المجتمع على قراءة القرآن الكريم وحفظه.

وأضاف: «نقدّر ما بذله المشاركون من حرص، وما قدمته أسرهم من دعم ومتابعة، حيث سيكون تكريم الفائزين والفائزات في شهر رمضان المبارك المقبل احتفاءً بثمرة هذا الجهد، وتقديراً لمستوياتهم في قراءة القرآن الكريم وحفظه وتجويده، وحافزاً لهم ولمختلف المشاركين على مواصلة رحلتهم مع كتاب الله».