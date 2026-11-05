محمد رمضان لفنان مصري: "كفارة والسجن للجدعان"

استخدم الفنان المصري محمد رمضان من جديد حسابه الرسمي على "فيسبوك" من أجل توجيه رسالة لأحد زملائه.

وهذه المرة اختار أن يوجه رسالته إلى زميله أحمد فلوكس، بعد يوم واحد من الرسالة التي وجهها إلى زميله أحمد العوضي.

وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية قائلا "رسالتي إلى النجم المصري أحمد فلوكس.. كفارة والسجن للجدعان.. وألف مبروك الخطوبة وربنا يتمم بخير.. ويرزقك النجاح وراحة البال".

وتابع بعدها رسالته قائلا "واحشني شغلنا مع بعض من أيام احنا طلبة يا صاحبي"، ليختتم رسالته المثيرة للجدل بتوجيه الدعوة إلى زميله كي يشارك كضيف شرف في مسلسله الجديد.

حيث اختتم الرسالة قائلا "أتشرف بدعوتك كضيف شرف في عشماوي رمضان 2027.. وجودك إضافة لأي مشروع".

وهي الرسالة التي أثارت جدلا واسعا، وتساءل المتابعون عن الجدوى من تدوينها، ولماذا لا يرسلها رمضان إلى زملائه بشكل مباشر، دون نشرها عبر شبكات التواصل.

فيما ذهب البعض الآخر للتساؤل، عن طبيعة الرسالة، وهل تحمل تلميحا غير مباشر، سواء تلك التي أرسلها رمضان لفلوكس، أو سابقتها التي أرسلها لزميله أحمد العوضي