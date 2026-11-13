«أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة».. محمد رمضان وأحمد العوضي "بيعايروا بعض على الفيسبوك"

تجددت المناوشات الكلامية بين الفنانين المصريين محمد رمضان وأحمد العوضي، امس الخميس، عبر صفحتيهما الرسميتين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في سجال حمل تلميحات ساخرة ورسائل غير مباشرة، وسط تفاعل من الجمهور، بالتزامن مع استعداد النجمين للمنافسة في موسم دراما رمضان 2027.

وبدأت أحدث جولات السجال بعدما نشر محمد رمضان منشورًا احتفل فيه بتصدر أغنيته الجديدة «لو إنت ناوي أنا عشماوي» قوائم الأكثر تداولًا، ملمحًا إلى قيام أحمد العوضي بتوزيع اللحوم على المواطنين المصريين.

وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية: «ما شاء الله تراك لو إنت ناوي أنا عشماوي بيجري دلوقتي ع التريند من غير ما أوزع لحمة.. اكتفينا فقط بتوزيع الأغنية»، متسائلًا عن حجم النجاح الذي قد يحققه مسلسله المرتقب «عشماوي».

ولم يتأخر أحمد العوضي في الرد، إذ نشر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» تعليقًا ساخرًا قال فيه: «أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة يا بلبل العرب»، في إشارة إلى إطلالات محمد رمضان المثيرة للجدل، ما فتح الباب أمام موجة جديدة من التعليقات والمقارنات بين الفنانين.

ولم تكن هذه المناوشات الأولى بين النجمين، إذ شهدت الأيام الماضية تبادل رسائل حملت طابع التحدي بشأن المنافسة الدرامية المقبلة، بعدما أعلن محمد رمضان عودته إلى الدراما التلفزيونية عقب غياب استمر ثلاث سنوات، قائلًا: «3 سنين كله عمل اللي عنده، دلوقتي عشماوي حضر».

ورد العوضي حينها بمنشور قال فيه: «المكان اللي أنتم راجعين عليه إحنا طبعنا عليه»، في إشارة إلى حضوره المستمر في السباق الرمضاني خلال السنوات الأخيرة.

وتطورت المناوشات لاحقًا إلى رسائل مباشرة، عندما أكد رمضان أنه سبق العوضي في الحصول على فرصة البطولة المطلقة، رغم أن الأخير أكبر منه سنًا، قبل أن يتمنى له النجاح في مسلسله الجديد.

من جانبه، رد العوضي برسالة ودية أكد فيها أن العلاقة بينهما تقوم على المحبة والأخوة، وأنه لا أحد أكبر من الآخر، داعيًا رمضان إلى مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسله «سلطان الديب» معه في منطقة عين شمس.

وتأتي هذه المناوشات بالتزامن مع استعداد محمد رمضان لخوض موسم دراما رمضان 2027 بمسلسل «عشماوي»، فيما يستعد أحمد العوضي للمنافسة بمسلسل «سلطان الديب»، وسط ترقب لما ستسفر عنه المنافسة بين العملين.

ورغم حدة التلميحات الساخرة المتبادلة، لم يعلن أي من الفنانين وجود خلاف شخصي بينهما، ما يترك التساؤلات مفتوحة بشأن ما إذا كانت هذه المناوشات تعكس منافسة فنية حقيقية، أم أنها مجرد مداعبات إعلامية تسبق عرض أعمالهما الجديدة.