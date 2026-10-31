طالبت بحذفها عن الإنترنت .. مؤلفة تقاضي محمد رمضان بسبب أغنية "أنا مليونير"

أقامت مؤلفة أغنية "أنا مليونير" دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، تتّهمه فيها باستخدام مقطع من الأغنية بدون الحصول على إذن أو موافقة أصحاب حقوق الملكية الفكرية، مطالبةً بوقف التعدّي على حقوقها، وحذف المحتوى الصوتي والمرئي المرتبط بالأغنية من منصات الإنترنت والفضائيات، الى جانب تعويضها مادياً عن الأضرار التي لحقت بها، وفقاً لما ورد في صحيفة الدعوى، لتكون هذه الدعوى الثانية التي يواجهها محمد رمضان بسرقة عمل أدبي بعد أزمة مسلسل "عشماوي"، والتي ادّعى أكثر من مؤلف ملكيته لها ويخضع الأمر لتحقيقات نقابة السينمائيين.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعية تمتلك الحقوق المالية والأدبية المتعلقة بأغنية "أنا مليونير"، سواء على مستوى المصنّف الغنائي أو التسجيلات الصوتية، مشيرةً الى أن محمد رمضان استخدم مقطعاً من الأغنية وصوّره في فيديو كليب، بدون الحصول على ترخيص أو إذن كتابي منها.

وأضافت صحيفة الدعوى أن المقطع محل النزاع يتضمن كلمات من أغنية "أنا مليونير"، وقد أُعيد نشره وإتاحته للجمهور عبر شبكة الإنترنت والفضائيات تحت مسمّى "قالوا إيه"، وتحديداً خلال الفترة الزمنية من الثانية 17 الى الثانية 23، بحسب ما ورد في المستندات المرفقة.

واتّهمت المدعية الفنان محمد رمضان بالاستفادة من المقطع محل النزاع، من خلال تحقيق مشاهدات وإيرادات، فضلاً عن استغلاله في الحفلات، معتبرةً أن ذلك يمثل تعدياً على حقوقها الأدبية والمالية.

وأشارت الدعوى الى أن المدعية حررت عقد اتفاق بتاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، بينها وبين المطرب أحمد جعفر، المغنّي الأصلي لأغنية "أنا مليونير"، مؤكدةً أنها صاحبة حقوق الكلمات واللحن، وأنها تستند الى هذا الاتفاق في إثبات ملكيتها للمصنّف محل النزاع.

كما ذكرت أن محمد رمضان، بحسب ادعائها، لم يقتصر على استخدام المقطع بدون إذن، وإنما حقق أرباحاً من استغلال الأغنية، مستفيداً من شهرتها وانتشارها التجاري، وحوّل العائدات المالية الناتجة عن ذلك الى حسابه الخاص، بدون حصولها على مقابل مادي، رغم ما تحمّلته من أعباء وبذلته من جهد ومال لإنتاج العمل.

ولفتت المدعية الى أنها اتخذت إجراءات واعتراضات قانونية لدى منصة "يوتيوب" بشأن المحتوى الفني الذي ترى أنه ينتهك حقوق الملكية الفكرية العائدة إليها، وذلك في ما يتعلق بالروابط الموضحة تفصيلاً في الكشف المرفق بصحيفة الدعوى.

وأضافت أن تلك الإجراءات أسفرت عن حجب أو إيقاف بعض المحتويات الفنية محل الاعتراض على المنصة، معتبرةً أن ذلك يؤكد أن هذه المواد كانت منشورة ومتاحة للجمهور قبل تقديم الاعتراضات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وطالبت المدعية في ختام دعواها بوقف التعدي على المصنّفات الصوتية لأغنية "أنا مليونير"، وإزالة المحتوى المرتبط بها، وإلزام محمد رمضان بالتوقف فوراً عن استخدام كل أشكال الاستغلال محل النزاع.

كما طالبت بحذف المقطع الصوتي والمرئي الخاص بالأغنية من شبكات الإنترنت والفضائيات، ومنع إعادة رفعه أو تداوله مجدّداً، الى جانب تعويضها مادياً عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بها نتيجة استخدام العمل من دون الحصول على موافقتها.