بالصور..بعد شهرين على موته.. قتيل فيلا نانسي عجرم إلى مثواه الأخير

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

بعد شهرين من مقتله، شيع اليوم في سورية، جنازة محمد الموسى، الذي قتل على يد زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم.

ونشرت محامية الدفاع عن "الموسى" رهاب بيطار، عبر حسابها بموقع تويتر، صور من تشييع الجثمان، وعلقت: "محمد الموسى إلى مثواه الأخير".

وكانت "رهاب" قد أعلنت أن أسرة الدفاع عن المتهم "الموسى" بصدد الإعلان عن مفاجآت وتفاصيل جديدة حول الحادث، وذلك بعد تسلم تقرير الطب الشرعي السوري خلال أيام.

يذكر أن فيلا نانسي عجرم، تعرضت يوم 5 يناير الماضي، للاقتحام من قِبل محد الموسى، وأطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وتم توقيف الأخير قبل أن يُخلي القضاء اللبناني سبيله، ومازالت القضية قيد التحقيق.