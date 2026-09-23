رئيسة معهد العالم العربي: «العويس» صرح ثقافي كبير

حلّت رئيسة معهد العالم العربي بباريس، آن كلير ليجندر، ضيفة على مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، إذ اطّلعت والوفد المرافق لها على مرافق المؤسسة، وزارت معرض صور سلطان العويس، واطّلعت على مفردات من عالمه التجاري التراثي الذي تحوّل إلى مؤسسة ثقافية، كما زارت مكتبة المؤسسة والمسرح وقاعة المعارض، وغيرها من المرافق الثقافية.

وكان في استقبال آن كلير ليجندر، والوفد المرافق لها، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الدكتور سليمان موسى الجاسم، والأمين العام للمؤسسة، عبدالحميد أحمد، وعضو مجلس الأمناء-الأمين المالي، الدكتورة فاطمة الصايغ، والمدير التنفيذي للمؤسسة، إبراهيم الهاشمي.

ورافق ليجندر في زيارتها القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي، جان كريستوف، وعدد من المسؤولين.

واستعرض الدكتور سليمان الجاسم خلال الزيارة طبيعة عمل المؤسسة، وأهمية الجوائز التي تمنحها لتكريم المثقفين العرب. وقام الوفد بجولة على مرافق المؤسسة.

وأعربت آن كلير ليجندر عن سعادتها بهذا الصرح الثقافي الكبير الذي يحقق حضوراً كبيراً طوال 40 عاماً في خدمة الثقافة العربية وتعزيز مكانتها، وأبدت إعجابها بشخصية الشاعر سلطان العويس، الذي ترك أثراً واضحاً في الثقافة العربية، ثم شاهد الوفد فيلماً قصيراً عن تاريخ تأسيس الجائزة.

كما عقد الوفد الفرنسي اجتماعاً مع أعضاء الأمانة العامة والفريق الإداري للمؤسسة، تباحث خلاله الطرفان سبل التعاون المستقبلي بين معهد العالم العربي ومؤسسة العويس الثقافية.

وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور سليمان موسى الجاسم لآن كلير ليجندر مسكوكة تذكارية فضية بمناسبة مئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 – 2025)، ومسكوكة مماثلة للقنصل الفرنسي جان كريستوف. وبدورها، قدّمت رئيسة معهد العالم العربي مطبوعات المعهد القيّمة التي تضم تاريخ المعهد وأبرز أنشطته هدية للمؤسسة. واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية للوفد مع أعضاء مجلس الأمناء.

. الطرفان بحثا سبل التعاون المستقبلي بين معهد العالم العربي ومؤسسة العويس الثقافية في دبي.