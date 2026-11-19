تنطلق الليلة على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي الحلقة المباشرة الثانية من الموسم الـ12 لبرنامج «أمير الشعراء»، الذي تنظّمه وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث، وتُبثّ حلقاته مباشرةً على قناتَي «أبوظبي» و«بينونة».

وتشهد الحلقة منافسةً بين أربعة شعراء، هم: باسلة موسى زعيتر (لبنان)، وعلي أندو (غامبيا)، وعلي أحمد بالبيد (السعودية)، ومحمدن عبدالرحمن مولود (موريتانيا)، حيث يُلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلّفة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجّو، والدكتور سعد الدين كليب.

وتُعلَن في مستهلّ الحلقة نتيجة تصويت الجمهور للحلقة الأولى، التي تحسم بطاقة التأهّل الثالثة بين المغربي عادل لطفي الحاصل على 38 درجة من 50، والعراقية طيبة جليل الحاصلة على 37 درجة، وينضمّ صاحب أعلى مجموع إلى السوري محمد هاشم ميسّر والنيجيري ناصر كَبَرَ، اللذين تأهّلا مباشرةً بقرار لجنة التحكيم، بعدما حصلا على 42 و40 درجة من 50، على التوالي.

ووفق آلية البرنامج في هذه المرحلة، تُحتسب النتيجة النهائية بواقع 50% لدرجات لجنة التحكيم و50% لتصويت الجمهور، ويتأهّل صاحب أعلى مجموع إلى المرحلة الثانية.

ويشارك في حلقات البث المباشر لهذا الموسم 20 شاعراً وشاعرةً من 15 دولة، اختيروا بعد مراحل من الفرز والمقابلات.

وتسعى هيئة أبوظبي للتراث من خلال البرنامج إلى اكتشاف المواهب الشعرية ودعمها، وتعزيز حضور القصيدة العربية الفصيحة، وإتاحة المجال لتلاقي تجارب شعرية من بلدان وثقافات متعددة.