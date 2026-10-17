«صالح» يطعن شاباً «وديعاً» حتى الموت.. ثم يطلب مساعدة الذكاء الاصطناعي بالمشورة القانونية

أقدم شاب على طعن آخر حتى الموت، ثم لجأ إلى تطبيق ذكاء اصطناعي على هاتفه ليطلب منه معلومات حول جريمة القتل ومشورة قانونية.

وحاول القاتل موسى صالح استدراج ضحيته إلى مرحاض في قبو المبنى، بهدف حبسه هناك وسرقة أمواله. وخلال العراك الذي نشب، تعرض هارلي بوردو، البالغ من العمر 19 عاماً، لطعنات عدة في هجوم غير مبرر وقع في طريق «ثورولد» (لندن - بريطانيا) في الثاني من ديسمبر الماضي.

وكان الهدف من استدراج بوردو - الذي وُصف بـ«الوديع» - إلى القبو المشترك للمبنى هو احتجازه داخل أحد المراحيض، ومن ثم التوجه إلى غرفته لسرقة ما بحوزته من مال. لكن بوردو قاوم صالح، فطعنه ثماني مرات. وتدخلت صديقة بوردو للفصل بينهما، فحاول القاتل إيذاءها أيضاً قبل أن يلوذ بالفرار من المنزل.

وأُلقي القبض على صالح في وقت لاحق من اليوم نفسه في منطقة «لويشام»، وعند فحص هاتفه، تبين أنه طرح أسئلة على تطبيق ذكاء اصطناعي يطلب فيها مشورة قانونية، ويستفسر عن مستجدات جريمة القتل.

ورغم إنكاره للتهمة، أصدرت هيئة محلفين في محكمة «ميدستون» مؤخراً حكماً بإدانة المتهم، وهو إريتري، بجريمة القتل.

وقال المحقق «أليستر وورتون»: «إن خطة صالح لسرقة أموال بوردو في منتصف الليل، وهو مسلح بسكين، أدت إلى مقتل شاب وتركت عائلته في حالة حزن على فقدان عزيز عليهم». وأضاف: «لقد ضمنت الاستجابة السريعة لتعقبه في لندن، تليها تحقيقات شاملة، توصل هيئة المحلفين إلى إدانته بجريمة القتل».

ومن المقرر النطق بالحكم على صالح، البالغ من العمر 19 عاماً في الرابع من نوفمبر.