قرقاش رداً على ولايتي: سنواصل المطالبة بجزرنا الثلاث وصولاً إلى حل سلمي وفق القانون الدولي

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن انتقاد علي أكبر ولايتي لبيان الإمارات في الأمم المتحدة بشأن جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، موقف سياسي تدحضه الحقائق والوثائق التي تستند إليها الإمارات في تأكيد حقوقها.

وقال قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "انتقاد السيد علي أكبر ولايتي لبيان الإمارات في الأمم المتحدة بشأن جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، موقف سياسي تدحضه الحقائق والوثائق التي تستند إليها الإمارات في تأكيد حقوقها".

وأضاف: "نهجنا واضح وثابت: حل النزاع سلمياً عبر المفاوضات الثنائية المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وسنواصل المطالبة بحقوقنا المشروعة، بثبات ومسؤولية، وصولاً إلى حل سلمي وفق القانون الدولي".