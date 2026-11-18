يعاني الأخوان (حسن وموسى - سوريان - 10 و11 سنوات)، إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة في النطق نتيجة خلل جيني وراثي، ويحتاجان إلى 96 ألف درهم لتغطية كلفة جلسات العلاج التأهيلي والوظيفي والنطق لمدة عام، بينما يعجز والدهما عن توفير المبلغ بعدما فقد عمله قبل عام، وأصبح يعتمد على مساعدة شقيقه لتلبية احتياجات أسرته.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، أن الطفلين يحتاجان إلى جلسات علاج مكثفة تشمل العلاج الوظيفي والتأهيلي وبرنامجاً خاصاً للنطق، إلى جانب المتابعة الدورية.

ويروي والد الطفلين لـ«الإمارات اليوم»، أن ابنه الأكبر (حسن) وُلد بصورة طبيعية، وكانت فحوصه الأولية سليمة، لكن والدته لاحظت، عندما بلغ سبعة أشهر، تأخراً في حركته، مقارنة بالأطفال في عمره، وظنت في البداية أنه تأخر طبيعي، قبل أن تتزايد مخاوفها مع استمرار اختلاف استجاباته عن أقرانه.

وأضاف أنه اصطحب ابنه إلى أحد المستشفيات الحكومية، حيث خضع لفحوص وتحاليل كشفت عن إصابته بخلل جيني وراثي تسبب في إعاقته الذهنية والحركية، موضحاً أن الأطباء أوصوا بمتابعة حالته دورياً وإخضاعه لجلسات علاج، وكان التأمين الصحي يغطي تكاليفها آنذاك.

وتابع أن زوجته كانت حاملاً بطفلهما الثاني خلال تلك الفترة، وكانا يأملان أن يكون سليماً، لكن الفحوص التي أُجريت لـ(موسى) بعد ولادته كشفت إصابته بالخلل الجيني نفسه، الأمر الذي شكّل صدمة للأسرة لتبدأ رحلة علاج الطفلين ومتابعتهما معاً.

وأشار إلى أنه وزوجته حرصا طوال السنوات الماضية على توفير الرعاية والعلاجات اللازمة لابنيهما، وسجّلا تحسناً طفيفاً في حالة (حسن) في البداية، لكنّ تطور قدراتهما ظل محدوداً، ولاتزال صعوبة الحركة والنطق تعوق تواصلهما مع المحيطين بهما واختلاطهما بالأطفال.

وأوضح أن الطبيب المعالج أوصى بمراجعة مدينة الشيخ شخبوط الطبية لحاجتهما إلى برنامج علاجي أكثر كثافة، فاصطحبهما إلى المستشفى، حيث خضعا لفحوص أكدت حاجتهما إلى جلسات تأهيل وعلاج وظيفي ونطق، مع متابعة دورية لحالتيهما.

وقال الأب إن ظروفه المالية تدهورت بعد الاستغناء عنه، بسبب صعوبات مالية واجهتها الشركة التي كان يعمل فيها، وأصبح بلا عمل منذ عام، وهو المعيل الوحيد لأسرته المكوّنة من أربعة أفراد، ويعتمد حالياً على مساعدة شقيقه الأكبر التي بالكاد تغطي متطلبات المعيشة اليومية.

وأضاف: «أحلم بأن يتمكن (حسن) و(موسى) من الحركة والتواصل والالتحاق بالمدرسة كبقية الأطفال، لكنني أعجز عن سداد ولو جزءاً من كلفة علاجهما البالغة لكل منهما 48 ألف درهم، بإجمالي 96 ألفاً لمدة عام»، مناشداً أهل الخير مساعدته على توفير الجلسات اللازمة لابنيه، ومنحهما فرصة لتحسين قدراتهما وتخفيف معاناتهما.

الأب:

. أعيل أسرة من 4 أفراد، وأصبحتُ بلا عمل منذ عام بعد الاستغناء عني بسبب صعوبات مالية واجهتها الشركة التي كنت أعمل فيها.