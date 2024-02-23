شرطة أبوظبي تسعد أطفالاً من مرضى السرطان

أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الأطفال من مرضى السرطان في مستشفى برجيل - فرع مدينة محمد بن زايد، وحققت أمنياتهم بالتعرف إلى دورية الطفل، التابعة لمديرية المرور والدوريات الأمنية في قطاع العمليات المركزية، وذلك في إطار الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.

وأكّد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع، ودعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية، لافتاً إلى التعاون المستمر مع مختلف المؤسسات، بما يسهم في التخفيف عن المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، ويقاومونه بشجاعة في البيئة الطبية التي يستشفون فيها.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بالتعرف إلى أهداف دورية الطفل في التثقيف المروري عن قرب، والاطلاع على مكوناتها وتقنياتها، وتخلل الزيارة توزيع الهدايا وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

ويهدف اليوم العالمي للسرطان إلى تحفيز الأفراد والحكومات والمجتمعات الصحية لزيادة الوعي العام بأهمية الفحص والتشخيص والوقاية والكشف المبكر عن السرطان، وتيسير الحصول على هذه الخدمات.