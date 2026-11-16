نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، جلسة حوارية ضمن حملة «أمن الأسرة من أمن المجتمع» في منطقة الفلاح، تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة» 2026، وفي إطار جهودها لتعزيز الأمن الوقائي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

وتناول المقدم عمر علي العامري، من مديرية المرور والدوريات الأمنية، موضوعات تتعلق بالسلامة المرورية، مؤكداً أهمية المحافظة على الهدوء، وتجنب الضجيج والإزعاج في الأحياء السكنية، والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، واستعرض النقيب سالم ناصر الشبلي، من مركز شرطة الفلاح، الخدمات التي يقدمها المركز، والدور المجتمعي للسكان في الوقاية من الجريمة ورصد الظواهر السلبية والإبلاغ عنها.

وأكدت الجلسة أهمية التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وتعزيز التكامل بين الشرطة والمؤسسات والأهالي، بما يسهم في نشر الوعي الأمني والمروري، وترسيخ الشراكة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية.

وشهدت الجلسة حضور عدد من أهالي منطقة الفلاح وأفراد المجتمع، ومشاركة ممثلين من مديرية المرور والدوريات الأمنية ومركز شرطة الفلاح.