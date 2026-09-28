شرطة أبوظبي تكرّم حراس الأمن الخاص المتميزين

كرّم مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي، العميد حمدان سعيد المنصوري، ستة من حراس الأمن الخاص المتميزين، تقديراً لجهودهم وكفاءتهم والتزامهم في أداء مهامهم الأمنية. وأكد حرص شرطة أبوظبي على تقدير الكفاءات المتميزة وتحفيزها، مشيداً بدور حراس الأمن الخاص في دعم المنظومة الأمنية وحماية الأرواح والممتلكات وسلامة المنشآت، وأهمية مواصلة تطوير قدراتهم ورفع جاهزيتهم. ويأتي التكريم ترسيخاً لثقافة التميز والتحفيز، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز منظومة الأمن والسلامة. حضر حفل التكريم نائب مدير المديرية، العميد فيصل حسن الزعابي، ومدير إدارة الخدمات الأمنية المساعدة، المقدم علي جمعة الزعابي.